Vitória terá mutirão gratuito para mudar nome e gênero em documentos

Para as pessoas trans que desejam realizar alteração de pronome e gênero, na quinta-feira (21) e sexta-feira (22), a Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade – Gold, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, realizará um mutirão de retificação de documentos.





A ação vai acontecer na sede da Gold, em Vitória, e os atendimentos contarão com orientação individual sobre os documentos necessários. A coordenadora de ações e projetos da asssociação reforça que a atividade é necessária para o reconhecimento da identidade e humanidade da população trans.





Data: 21 e 22 de maio, das 9h às 17h

Local: Sede da Associação Gold - Avenida Presidente Florentino Avidos, 502, Edifício Alexandre Alexandre Buaiz, 502, Centro, Vitória.