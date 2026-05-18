Gêmeos no amor: veja a compatibilidade com os 12 signos do zodíaco

Gêmeos gosta de se relacionar com quem entende a necessidade que ele tem de se sentir livre Crédito: Imagem: Photography FC | Shutterstock

No amor, o signo de Gêmeos costuma se destacar pela leveza, curiosidade e necessidade de conexão mental. Regido por Mercúrio, o geminiano tende a valorizar conversas interessantes, bom humor e parceiros que estimulem a sua mente e acompanhem o seu ritmo dinâmico. Apaixonado pela novidade, ele geralmente gosta de viver relações cheias de movimento, descobertas e espontaneidade, evitando rotinas muito previsíveis.

Além disso, Gêmeos é um signo marcado pela dualidade. Por isso, suas emoções e características podem alternar com muita frequência. Um dos desafios dos geminianos nas relações amorosas é a dificuldade em lidar com as próprias emoções. Isso porque tendem a racionalizar demais os sentimentos e as situações, podendo não ser muito bem compreendidos por outras pessoas.

Segundo a astróloga Thaís Mariano, Gêmeos gosta de se relacionar com quem entende a necessidade que ele tem de se sentir leve e livre para ser o que deseja, “porque precisa se expressar e compartilhar o máximo de informação que conseguir”.

A seguir, Thaís Mariano explica a combinação amorosa de Gêmeos com os 12 signos do zodíaco. Confira!

Gêmeos e Áries

A relação entre Áries e Gêmeos pode gerar longas conversas e momentos divertidos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

No início, pode existir uma grande identificação , bem como entusiasmo, longas conversas e momentos divertidos. Afinal, esses nativos são ativos e movidos por novidades. Porém, assim como essa chama surge, ela tende a se apagar rapidamente. Contudo, com amor e comprometimento, é possível construir uma boa relação.

Gêmeos e Touro

Embora muito diferentes, Gêmeos e Touro podem desfrutar de comidas e lugares interessantes Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

Esta é uma combinação de seres muito diferentes. Touro não costuma gostar de novidades e movimentos, se cansando rapidamente de Gêmeos, que é sempre inquieto. Por sua vez, o geminiano pode se incomodar com a lentidão, a teimosia e o apego do taurino. No entanto, apesar das diferenças, é possível que tenham longas conversas e desfrutem de comidas e lugares interessantes.

Gêmeos e Gêmeos

A relação entre Gêmeos e Gêmeos é regada por diversão e aventuras Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

De início, há muita compatibilidade. Afinal, são semelhantes, e as conversas tendem a durar horas. Também costumam se divertir juntos em eventos sociais, em viagens ou em qualquer aventura. Entretanto, ao longo do tempo, a dificuldade em se aprofundar no relacionamento pode fazer com que se afastem. Por outro lado, funcionam muito bem para relações de amizade.

Gêmeos e Câncer

Câncer busca segurança e cuidado, enquanto Gêmeos está sempre em movimento, podendo gerar desequilíbrios na relação Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

São dois signos muito diferentes. O canceriano busca segurança emocional, gosta de cuidar das pessoas e é muito emotivo. Por sua vez, o geminiano, independente e racional, está sempre em movimento. Existe também a tendência de que Câncer queira cuidar de Gêmeos como quem cuida de uma criança, o que, para uma relação, não é muito saudável.

Gêmeos e Leão

A combinação entre Gêmeos e Leão tende a ser divertida e estimulante Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

Esta tende a ser uma combinação divertida e estimulante. Afinal, ambos são animados e gostam da vida social. O adaptável geminiano traz leveza ao relacionamento. Além disso, ele não costuma se incomodar com o mandão leonino , mas também não faz as suas vontades. Com respeito às particularidades de cada um, podem funcionar muito bem em todos os tipos de relações.

Gêmeos e Virgem

O jeito intelectual de Virgem traz mais comprometimento a Gêmeos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

Dois signos regidos por Mercúrio, mas com aspectos diferentes. O jeito intelectual do virginiano rende boas conversas e traz mais comprometimento ao geminiano. Porém, Virgem costuma ser muito responsável, prático e objetivo, o que pode entrar em conflito com o comportamento mais leve e mutável de Gêmeos.

Gêmeos e Libra

Libra e Gêmeos têm uma grande sintonia e compatibilidade Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

Intelectuais, sempre buscam novas culturas e conhecimentos. Tendem a funcionar muito bem juntos, com grande sintonia e compatibilidade. Contudo, enquanto o libriano é mais romântico e busca demonstrações de afeto, o geminiano é mais livre e independente. Existindo diálogo, o relacionamento pode fluir bem.

Gêmeos e Escorpião

A intensidade de Escorpião pode entrar em conflito com a leveza de Gêmeos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

Esta é uma combinação de naturezas distintas e que raramente costuma dar certo. Escorpião é intenso, profundo, apaixonado e apegado. Por sua vez, Gêmeos é totalmente oposto. Ao longo do tempo, o geminiano pode se espantar e se irritar com a intensidade amorosa e as crises reflexivas do escorpiano.

Gêmeos e Sagitário

Gêmeos e Sagitário podem construir uma relação que valoriza a parceria e respeita a individualidade Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

São signos opostos complementares. A tendência é que a relação seja baseada na atração e no aprendizado. Ambos buscam o conhecimento, prezam a liberdade e gostam de aventuras, viagens e festas. Com essas características em comum, podem construir um relacionamento que valoriza a parceria, mas que respeita a individualidade.

Gêmeos e Capricórnio

Capricórnio consegue materializar as ótimas ideias de Gêmeos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

A natureza responsável, crítica e exigente do capricorniano não costuma ser um atrativo para o geminiano. Capricórnio geralmente não se interessa pela inquietude, pelo imediatismo e pela dispersão de Gêmeos. Contudo, a relação pode funcionar muito bem no setor profissional. Isso porque o capricorniano consegue materializar as ótimas ideias do geminiano.

Gêmeos e Aquário

Gêmeos e Aquário, com objetivos em comum, podem ir longe nas relações pessoais e profissionais Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock

São dois signos de Ar que representam um potencial positivo. Afinal, ambos gostam de cultura, viagens, liberdade e são ótimos comunicadores. Com objetivos em comum , podem ir longe nas relações profissionais e pessoais. A rotina não costuma ser um problema, já que sempre estão em busca de novidades.

Gêmeos e Peixes

O jeito leve de Peixes costuma despertar a curiosidade de Gêmeos Crédito: Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock