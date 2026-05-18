  Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo, anuncia os 26 convocados
Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo, anuncia os 26 convocados

Após 52 anos, o seleção da América Central volta a disputar o torneio

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 18:40

Estadão Conteúdo

Duckens Nazon, do Haiti
Reuters/Folhapress

A seleção haitiana, integrante do Grupo C, o mesmo do Brasil, anunciou nesta sexta-feira, 15, a lista dos 26 jogadores convocados que irão representar o país na Copa do Mundo deste ano, que acontecerá a partir de junho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Após 52 anos, o Haiti volta a disputar o torneio e com essa sendo apenas a sua segunda participação na história. A seleção se classificou diretamente para o torneio ficando em primeiro no grupo nas Eliminatórias da Concacaf, à frente de Honduras, Costa Rica e Nicarágua.


A estreia será no dia 13 de junho, contra a Escócia, no Gillette Stadium, em Foxborough. Na próxima rodada, o adversário será a seleção brasileira, no dia 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Para encerrar a fase de grupos, a seleção haitiana encara o Marrocos, em Atlanta, no dia 24 de junho.

A seleção haitiana é comandada pelo francês Sebastien Migné, que já teve experiência com outras seleções, como Congo, Quênia e Guiné Equatorial.


Confira a lista de convocados:


Goleiros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger;


Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II);


Meio-campistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Presov);


Atacantes: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC).

