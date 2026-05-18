Mais de 300 idosos testam nova vacina da gripe em Vitória

Mais de 300 idosos já foram vacinados em Vitória durante o ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe desenvolvida pelo Instituto Butantan. O estudo segue recrutando voluntários na Capital até o fim de maio. A pesquisa acontece em dois centros de pesquisa da cidade: o Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (Cedoes) e o Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (Cenders).
Segundo os responsáveis pelo recrutamento, mais de 200 vagas já foram preenchidas no Cedoes. Já no Cenders, mais de 100 idosos já participaram da vacinação. Cada unidade recebeu 360 vagas para o estudo.
A diretora e fundadora do Cenders, Renata Vicente da Penha, afirmou que o recrutamento continua aberto. “Ainda temos o restante do mês de maio para recrutar mais pessoas”, explicou.
Conforme esclareceu a diretora, caso o estudo ainda não tenha alcançado o número necessário de idosos após o fim do prazo, o Instituto deve sinalizar para todos os centros que haverá um tempo maior para o recrutamento de mais participantes.
Busca ativa é principal forma de recrutamento
Apesar da divulgação do estudo, a maior parte dos participantes não chegou aos centros de pesquisa por iniciativa própria. Segundo os responsáveis, a maioria dos voluntários está sendo recrutada por meio de busca ativa feita pelas próprias equipes.
No Cedoes, a supervisora de recrutamento, Kátia Milagre Ramos, explicou que os centros têm buscado parceiros e feito contatos diretos para localizar idosos dispostos e aptos a participar da pesquisa. Segundo ela, associações de moradores e operadoras de saúde têm ajudado na indicação de voluntários. "Também tem o boca a boca. Pacientes que aceitaram participar do estudo também indicam outros voluntários", explicou.
No Cenders, Renata Vicente da Penha também destacou que a rede de contatos do centro foi responsável pela maior parte dos participantes recrutados até agora. "Temos médicos parceiros que indicam voluntários e algumas pessoas também nos procuraram após nossa campanha nas redes sociais", disse.
Campanha de vacinação virou desafio
Os centros de pesquisa também enfrentam um desafio adicional: encontrar idosos antes que eles tomem a vacina contra a gripe nos postos de saúde. “Como o estudo está acontecendo no mesmo período da campanha de vacinação, muitos idosos já se vacinaram nos postos”, explicou Kátia.
Participantes já estão sendo monitorados
Os idosos que já receberam a vacina experimental começaram a passar pelo acompanhamento previsto na pesquisa. Segundo Renata Vicente da Penha, o monitoramento será feito durante seis meses. “Já tivemos contato telefônico e esses participantes já estão retornando para as consultas presenciais aqui conosco”, afirmou.
O público-alvo do estudo são adultos com 60 anos ou mais, saudáveis ou com doenças controladas, como diabetes e hipertensão, e que não tenham tomado a vacina da gripe nos últimos seis meses.
O imunizante em teste possui um adjuvante na composição, substância utilizada para aumentar a resposta do organismo à vacina. A proposta é ampliar a proteção em idosos, considerados mais vulneráveis às complicações da gripe.
Metade dos participantes receberá a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. A outra metade será imunizada com uma vacina de alta dose já disponível na rede privada, o que permitirá a comparação entre os dois modelos.
Como participar
Os interessados podem entrar em contato diretamente com os centros de pesquisa. Confira os contatos e endereços abaixo:
Cedoes
- (27) 2125-0202 | (27) 99705-9378
- Rua João da Silva Abreu, 78, Praia do Canto, Vitória
Cenders
- (27) 99907-1219 | (27) 98872-9634
- Rua Coronel Schwab Filho, 190, Bento Ferreira, Vitória