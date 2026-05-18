Mais de 300 idosos testam nova vacina da gripe em Vitória

Mais de 300 idosos já foram vacinados em Vitória durante o ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe desenvolvida pelo Instituto Butantan. O estudo segue recrutando voluntários na Capital até o fim de maio. A pesquisa acontece em dois centros de pesquisa da cidade: o Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (Cedoes) e o Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (Cenders).





Segundo os responsáveis pelo recrutamento, mais de 200 vagas já foram preenchidas no Cedoes. Já no Cenders, mais de 100 idosos já participaram da vacinação. Cada unidade recebeu 360 vagas para o estudo.





A diretora e fundadora do Cenders, Renata Vicente da Penha, afirmou que o recrutamento continua aberto. “Ainda temos o restante do mês de maio para recrutar mais pessoas”, explicou.





Conforme esclareceu a diretora, caso o estudo ainda não tenha alcançado o número necessário de idosos após o fim do prazo, o Instituto deve sinalizar para todos os centros que haverá um tempo maior para o recrutamento de mais participantes.