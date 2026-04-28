Butantan recruta idosos em Vitória para teste de nova vacina contra gripe

O Instituto Butantan, ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, está recrutando idosos em Vitória para participar do ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe. A pesquisa é destinada a pessoas com 60 anos ou mais e será realizada em dois centros da capital.





O imunizante em teste conta com um adjuvante na composição — substância que aumenta a resposta do organismo à vacina. A proposta é ampliar a proteção em idosos, público mais vulnerável a complicações da gripe devido à imunidade naturalmente mais baixa.





Podem participar homens e mulheres com 60 anos ou mais, saudáveis ou com doenças controladas, como diabetes e hipertensão. Não serão incluídas pessoas com imunodeficiência ou com condições de saúde não estabilizadas.





Ao todo, cerca de 6.900 voluntários devem participar do estudo em outros 14 municípios, distribuídos por oito estados do país. Metade receberá a vacina desenvolvida pelo Butantan, enquanto a outra metade será imunizada com uma vacina de alta dose já disponível na rede privada, o que permitirá a comparação entre os dois modelos. Os participantes serão acompanhados por seis meses.



