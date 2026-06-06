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Que frio!

Geada chama atenção de campistas no Parque Nacional do Caparaó no ES

Guia turístico acredita que temperaturas chegaram a -5 graus no início da manhã de sábado (6)

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 12:38

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

06 jun 2026 às 12:38

A geada e o frio intenso marcaram o início da manhã deste sábado (6) no Parque Nacional do Caparaó, em Dores Rio Preto, no Espírito Santo. “Já está descongelando aqui, mas está bonito. […] Massa pra caramba. Tá lindo, hein?", disse o guia turístico Ivan Souza em vídeo registrado no Acampamento Casa Queimada (veja acima).


Ele e alguns campistas que passaram a noite no local mostram que o gelo encobriu as barracas, o gramado e até congelou a calça de um dos turistas. Mesmo não conseguindo verificar a temperatura exata, Ivan acredita que os termômetros marcaram -5°C durante a madrugada. Por volta das 8h da manhã, a temperatura no local era de 8°C.

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