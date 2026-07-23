Ancelotti avisou CBF sobre contato da Itália, mas não cogitou saída

O técnico Carlo Ancelotti avisou a CBF sobre a sondagem feita pela Itália, revelada nesta quinta-feira (23) pelo diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol, o ex-jogador Paolo Maldini. O treinador sequer cogitou deixar a seleção brasileira, conforme apurou a reportagem. Ancelotti renovou seu contrato até 2030 pouco antes do início da Copa do Mundo 2026.
A CBF vê o interesse da Itália como uma valorização de Ancelotti visando o próximo ciclo. A entidade também entende a sondagem como algo natural, até pela relação pessoal entre o técnico e Maldini, que trabalharam juntos no Milan. Não houve proposta ou conversa oficial entre a CBF e a federação italiana. A Itália busca um novo técnico desde o fracasso para se classificar para a Copa do Mundo e tem Pep Guardiola como outro alvo.
Entenda o caso
Maldini contou nesta quinta-feira (23), em entrevista coletiva, que conversou com o atual comandante da seleção brasileira, que é italiano. Maldini também confirmou o interesse da Itália em Pep Guardiola, que está livre no mercado da bola. O alto salário, porém, pode ser um entrave na negociação com os italianos.
"Guardiola? Não podemos dar notícias sobre o que está acontecendo, vocês identificaram um dos alvos, mas também conversamos com [Carlo] Ancelotti. Parecia certo começar com os melhores do mundo, mas é preciso verificar a disponibilidade geral." Paolo Maldini, diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC).
O diretor admitiu que esperava anunciar o novo comandante ainda esta semana. Segundo ele, "há pressa" na contratação do treinador, mas a federação está disposta a esperar para ter o técnico que "realmente queremos". Gennaro Gattuso deixou o comando da Itália pouco depois da derrota para a Bósnia na repescagem europeia. O revés sacramentou a ausência da seleção italiana em um Mundial pela terceira vez consecutiva.