Ancelotti avisou CBF sobre contato da Itália, mas não cogitou saída

Maldini contou nesta quinta-feira (23), em entrevista coletiva, que conversou com o atual comandante da seleção brasileira, que é italiano. Maldini também confirmou o interesse da Itália em Pep Guardiola, que está livre no mercado da bola. O alto salário, porém, pode ser um entrave na negociação com os italianos.





"Guardiola? Não podemos dar notícias sobre o que está acontecendo, vocês identificaram um dos alvos, mas também conversamos com [Carlo] Ancelotti. Parecia certo começar com os melhores do mundo, mas é preciso verificar a disponibilidade geral." Paolo Maldini, diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC).





O diretor admitiu que esperava anunciar o novo comandante ainda esta semana. Segundo ele, "há pressa" na contratação do treinador, mas a federação está disposta a esperar para ter o técnico que "realmente queremos". Gennaro Gattuso deixou o comando da Itália pouco depois da derrota para a Bósnia na repescagem europeia. O revés sacramentou a ausência da seleção italiana em um Mundial pela terceira vez consecutiva.