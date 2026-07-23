Prime Video: 5 filmes e séries imperdíveis para assistir em agosto de 2026

A programação de agosto está recheada de novidades para os assinantes do Prime Video Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video

Agosto promete uma programação recheada de novidades para os assinantes do Prime Video. Para o mês, a plataforma aposta em produções focadas em gêneros como drama, ação e religião, reunindo títulos como “Sterling Point”, uma série emocionante sobre amadurecimento, e “Corrida dos Bichos”, inspirado no universo ilegal de loteria animal brasileira.

O streaming também traz “The Chosen in the Wild with Bear Grylls”, um crossover entre a obra religiosa e o aventureiro britânico, além da quarta temporada de “Reacher”, um dos maiores sucessos do Prime Video.

A seguir, confira mais detalhes sobre esses e outros lançamentos que chegam ao catálogo do Prime Video em agosto!

1. Sterling Point (05/08)

“Sterling Point” narra a história de dois irmãos gêmeos que têm a vida transformada após receber uma ilha de herança Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video

Criada por Megan Park, também diretora e produtora do seriado, “Sterling Point” narra a história de Annie Jacobson (Ella Rubin), uma jovem de 17 anos criada em Nova York ao lado do irmão gêmeo, Connor (Keen Ruffalo), e do pai adotivo (Jay Duplass). Acostumados ao caos e ao ritmo acelerado da Big Apple , eles veem suas vidas se transformarem ao descobrir que são herdeiros de uma misteriosa ilha no Canadá, deixada pelo avô que nunca conheceram.

Ainda atônitos com a notícia, a família decide se mudar para o local. No entanto, a mudança é marcada por romances e dilemas familiares, que os incentivam a amadurecer. A série conta com oito episódios e também inclui no elenco nomes como Jacob Whiteduck Lavoie, Amélie Elisabeth Hoeferle, Nikko Angelo Hinayo e Bo Bragason.

2. Corrida dos Bichos (07/08)

“Corrida dos Bichos” conta a história de um jovem que é obrigado a participar de uma competição controlada por magnatas para salvar a irmã Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video

Primeiro thriller latino-americano do streaming , “Corrida dos Bichos” é ambientado no Rio de Janeiro de um futuro distópico, onde o jogo do bicho evolui para uma competição mortal na qual pessoas de baixa renda são controladas por magnatas. O protagonista Mano (Matheus Abreu) é líder de um grupo rebelde que tenta combater o sistema responsável pela Corrida dos Bichos.

No entanto, ao descobrir que sua irmã foi usada como garantia em uma aposta, ele é forçado a participar da disputa que sempre tentou combater. Além de Matheus Abreu, a produção reúne nomes de destaque do audiovisual brasileiro, como Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso e Grazi Massafera, e conta com a produção de Fernando Meirelles, um dos diretores do filme “Cidade de Deus”.

3. The Chosen in the Wild with Bear Grylls (09/08)

“The Chosen in the Wild with Bear Grylls” acompanha as aventuras do elenco original da série sob o comando de Bear Grylls Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video e 5&2 Studios

O sucesso “The Chosen” está de volta, mas com uma temática diferente e um novo integrante: o aventureiro e autor de livros religiosos, Bear Grylls. Na série, Roumie, Paras Patel (Matheus), Elizabeth Tabish (Maria Madalena), Noah James (André), Luke Dimyan (Judas) e o criador e produtor executivo da obra, Dallas Jenkins, se aventuram no deserto sob o comando de Grylls. O objetivo, segundo a sinopse oficial, é “explorar o que faz os convidados funcionarem” e incentivar conversas profundas sobre fé e espiritualidade fora da zona de conforto.

4. Reacher – 4ª temporada (12/08)

A quarta temporada de “Reacher” traz novos inimigos e aventuras para a trama Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video

Baseada no 13º livro da franquia de Lee Child, “Amanhã Será Outro Dia”, a série “Reacher” retorna para a sua quarta temporada. Nos novos episódios, o protagonista Jack Reacher (Alan Ritchson), ex-investigador da polícia militar, vê a sua vida mudar ao presenciar um suicídio no metrô de Nova York.

A situação se torna ainda mais surpreendente quando ele descobre que a mulher da tragédia trabalhava no Pentágono e estava envolvida em esquemas com políticos e grupos perigosos. A partir daí, conforme a sinopse oficial, Reacher passa a integrar um jogo complexo e mortal. Para sobreviver, ele precisa descobrir o que motivou o suicídio e encontrar o filho desaparecido da mulher.

5. Novak Djokovic: The Wolf in Winter (20/08)

“Novak Djokovic: The Wolf in Winter” retrata a trajetória do tenista Novak Djokovic, que venceu 24 vezes o Grand Slam Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video