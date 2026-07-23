Ligado ao MBL, Missão lança Breno Barcelos como candidato ao governo do ES

Em convenção realizada na quarta-feira (22), o partido Missão oficializou a candidatura do engenheiro civil Breno Barcelos ao governo do Espírito Santo. A legenda foi fundada por membros do Movimento Brasil Livre (MBL) e tem Renan Santos como candidato à Presidência.





No Espírito Santo, o Missão lançou ainda na convenção dez candidatos a deputado federal e outros três para concorrer à Assembleia Legislativa. O vice na chapa de Barcelos é Victor Oliveira.





Barcelos, de 41 anos, candidata-se a um cargo eletivo pela primeira vez. Com experiência na iniciativa privada, afirma entrar na corrida eleitoral defendendo a aplicação de modelos corporativos de eficiência na administração pública, inspirado em figuras como Lee Kuan Yew, de Singapura, e Michael Bloomberg, prefeito de Nova York de 2002 a 2013.





"Vou fazer uma gestão mais técnica do que política, batendo metas e fazendo o estado rodar", destaca o candidato.





A segurança pública é um dos assuntos que, segundo o candidato, terá evidência na sua campanha. Entre os planos estão a retomada de territórios controlados por facções criminosas, o amparo jurídico e financeiro aos policiais e o uso de inteligência e tecnologia. "Vamos acabar com o crime organizado no ES e tornar o Estado mais seguro do Brasil", afirma.





Além do combate ao crime, o plano de governo de Barcelos inclui um projeto de desfavelização e reurbanização.





Na economia, o foco é destravar gargalos de infraestrutura logística (especialmente as rodovias BR-262 e BR-101) para "consolidar o Espírito Santo como um hub nacional".





O plano também prevê metas par a educação, com foco no ensino técnico, e a equalização do atendimento primário de saúde através da telemedicina e da aplicação de inteligência artificial.