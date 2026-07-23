Mais de 400 mil eleitores do ES não são obrigados a votar; veja cidades com maior índice

Dos quase 3 milhões de eleitores do Espírito Santo aptos a registrar o voto nas urnas no próximo dia 4 de outubro, mais de 400 mil não serão obrigados a comparecer às seções eleitorais.





Para as Eleições 2026, estão registrados no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) 2.990.490 eleitores. Desse total, 412.370 têm voto facultativo. O número equivale a 13,78% do eleitorado do Estado e, em relação às eleições gerais de 2022, são 59.475 pessoas a mais que não são obrigadas a votar. Isso representa um aumento de 16,8%.





A parcela do eleitorado que tem voto facultativo é composta por adolescentes de 16 ou 17 anos, idosos com mais de 70 anos e analfabetos, de acordo com a Constituição Federal.





Alguns municípios do Espírito Santo têm um percentual de eleitores com voto facultativo que supera a média do Estado, chegando a 20% do eleitorado. É o caso de Afonso Cláudio e Mantenópolis, que têm 20% das pessoas com título de eleitor na cidade que não obrigadas a comparecer às urnas.





Bem próximos, na casa dos 19%, estão outros nove municípios: Barra de São Francisco, Apiacá, Pancas, Ecoporanga, Guaçuí, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São José do Calçado e Ponto Belo (confira tabela completa abaixo).





Essa última, inclusive, é a única cidade do Espírito Santo que tem mais eleitores do que habitantes, no cruzamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral com os dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022.