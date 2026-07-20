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ES tem quase 3 milhões de eleitores aptos a votar em 2026; veja perfil

Números atualizados pelo TSE mostram que Estado tem 68 mil pessoas a mais que podem votar, em relação às últimas eleições gerais, em 2022

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:24

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 jul 2026 às 16:24
Número de eleitores do Espírito Santo cresceu nas Eleições 2026
Número de eleitores do Espírito Santo cresceu nas Eleições 2026 Arte AG

Quase três milhões de eleitores do Espírito Santo vão poder votar no próximo dia 4 de outubro, quando será realizado o primeiro turno das Eleições 2026. O Estado conta com exatos 2.990.490 eleitores aptos, 68.984 a mais do que nas últimas eleições gerais. Os números atualizados foram divulgados nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 


O número representa um crescimento de 2,36% em relação a 2022, quando 2.921.506 pessoas puderam escolher novos representantes políticos em território capixaba. 


Em 2026, os eleitores vão definir candidatos para cinco cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. No total, o eleitor terá que definir seis votos, visto que neste ano serão duas vagas para o Senado Federal. 


As mulheres somam 1.578.618 eleitoras, representando 53% do eleitorado, enquanto os homens totalizam 1.411.346 eleitores, correspondendo a 47%. Outros 526 optaram por não informar o gênero.


No Estado, eleitores com biometria chegam a 2.164.697, o que equivale a 72,39% do eleitorado, enquanto os sem biometria somam 825.793 (27,61%). Em relação aos municípios, em 42 deles os eleitores contam com biometria e em outros 36 o sistema de identificação é híbrido.


Dados do TSE detalham que entre o eleitorado capixaba 75,55% não informou a cor e raça. Dos 24,45% que declararam a informação, 51,88% são pardos, 34,41% brancos e 13,13% pretos. Amarelo são 0,32% e indígenas 0,27%. 


Em relação ao estado civil, 54,34% se declaram solteiros e 36,72% casados. Outros 5,3% são divorciados, 0,82% separados judicialmente e 2,8% viúvos.

Serra concentra o maior eleitorado

A Serra segue como o município com o maior número de eleitores do Espírito Santo. Ao todo, são 361.293 pessoas aptas a votar, o que representa 12% do eleitorado estadual. Na sequência aparecem Vila Velha, com 347.204 eleitores (11%), e Cariacica, com 274.219 (9%). A capital, Vitória, ocupa a quarta posição, com 266.229 eleitores, representando 8,9% do total do eleitorado capixaba.


Na outra ponta do ranking está Divino de São Lourenço, município localizado na região do Caparaó e com o menor número de eleitores do Estado: são 4.905 cidadãos aptos a votar, o equivalente a 0,16% do eleitorado estadual. Em seguida aparece Mucurici, com 5.149 eleitores aptos, o que representa 0,17% do eleitorado.

Voto obrigatório e voto facultativo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que o voto é obrigatório para eleitores entre 18 e 69 anos. No Espírito Santo, 86% do eleitorado está nessa faixa etária. Neste ano, 412.370 capixabas têm direito ao voto facultativo. 


Esse grupo reúne pessoas analfabetas, cidadãos com mais de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos, representando cerca de 13% do eleitorado estadual. Entre os jovens de 16 e 17 anos, 20.302 estão aptos a votar. O número representa uma queda de 26% em relação a 2022, quando havia 27.730 eleitores nessa faixa etária.

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