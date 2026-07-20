ES tem quase 3 milhões de eleitores aptos a votar em 2026; veja perfil

Quase três milhões de eleitores do Espírito Santo vão poder votar no próximo dia 4 de outubro, quando será realizado o primeiro turno das Eleições 2026. O Estado conta com exatos 2.990.490 eleitores aptos, 68.984 a mais do que nas últimas eleições gerais. Os números atualizados foram divulgados nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O número representa um crescimento de 2,36% em relação a 2022, quando 2.921.506 pessoas puderam escolher novos representantes políticos em território capixaba.





Em 2026, os eleitores vão definir candidatos para cinco cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. No total, o eleitor terá que definir seis votos, visto que neste ano serão duas vagas para o Senado Federal.





As mulheres somam 1.578.618 eleitoras, representando 53% do eleitorado, enquanto os homens totalizam 1.411.346 eleitores, correspondendo a 47%. Outros 526 optaram por não informar o gênero.





No Estado, eleitores com biometria chegam a 2.164.697, o que equivale a 72,39% do eleitorado, enquanto os sem biometria somam 825.793 (27,61%). Em relação aos municípios, em 42 deles os eleitores contam com biometria e em outros 36 o sistema de identificação é híbrido.





Dados do TSE detalham que entre o eleitorado capixaba 75,55% não informou a cor e raça. Dos 24,45% que declararam a informação, 51,88% são pardos, 34,41% brancos e 13,13% pretos. Amarelo são 0,32% e indígenas 0,27%.





Em relação ao estado civil, 54,34% se declaram solteiros e 36,72% casados. Outros 5,3% são divorciados, 0,82% separados judicialmente e 2,8% viúvos.