'Essa decisão não tem retorno', diz Vidigal ao descartar candidatura em 2026 e 2028

O ex-prefeito da Serra e ex-presidente estadual do PDT, Sérgio Vidigal, descartou disputar qualquer cargo nas eleições deste ano e afirmou que também não pretende voltar às urnas em 2028. Apontado nos bastidores como um dos nomes cotados para ocupar a vaga de vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), o pedetista afirmou que a decisão de deixar as disputas eleitorais foi tomada ainda em 2024 e que não pretende voltar atrás.





A declaração foi dada nesta segunda-feira (20), durante a convenção estadual do Podemos, em Vitória. O evento marcou o lançamento da candidatura do filho dele, Serginho Vidigal, a deputado federal e também reforçou a disputa interna pela vaga de vice de Ricardo Ferraço. Na convenção, o Podemos apresentou quatro nomes para uma eventual composição da chapa majoritária do grupo liderado pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB).





Questionado sobre a possibilidade de integrar a chapa governista, Vidigal disse que ficou honrado por ter sido lembrado, mas reafirmou que a decisão de não disputar eleições é definitiva.





"Esse tema surgiu, aliás, surge ainda. Mas acho que uma das coisas que mais atrapalham o homem público é o político falar uma coisa de manhã e de tarde esquecer. É uma decisão tomada. Acho que nós temos bons nomes para compor a chapa. Sendo ou não sendo, estarei firme na campanha do Ricardo. Lógico que sou muito grato quando alguém lembra do meu nome, mas eu tomei uma decisão. Isso é uma coisa que realmente não tem retorno."





Vidigal também afirmou confiar na escolha que será feita pelo governador Ricardo Ferraço e pelo ex-governador Renato Casagrande para completar a chapa. "Creio que o Renato e o Ricardo terão sabedoria para escolher quadros que possam somar. Há um tempo eu sugeri perfil, nome não, porque é complicado falar nome. Acho que eles vão buscar um perfil adequado."





A possibilidade de Vidigal integrar a corrida eleitoral em 2026 começou a ser ventilada ainda em 2025, quando, em julho do mesmo ano, ele decidiu deixar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), após cerca de cinco meses à frente da pasta.





Segundo o ex-prefeito, a decisão de abandonar as disputas eleitorais foi tomada quando optou por não buscar a reeleição à Prefeitura da Serra, em 2024, após enfrentar problemas de saúde.





"Essa decisão eu tomei em 2024, quando eu poderia ser candidato à reeleição. Passei por um problema de saúde mais grave e decidi encerrar minhas atividades disputando eleição, não na política. Acho que seria uma covardia minha não continuar contribuindo também com a minha profissão."





Ao ser perguntado se poderia voltar a disputar algum cargo em 2028, Vidigal foi taxativo. "Não. Eu encerrei."