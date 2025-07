Mudança no governo

Vidigal deixa Secretaria de Desenvolvimento do ES e dá lugar a empresário

Publicado em 18/07/2025 às 18h24

Sergio Vidigal está deixando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo (Sedes). A saída do ex-prefeito da Serra foi oficializada no início da noite desta sexta-feira (18) pelo governador Renato Casagrande (PSB), em publicação nas redes sociais. A decisão de deixar o governo partiu do próprio Vidigal, que pretende se dedicar à profissão de médico e a novos projetos.

Segundo Casagrande, quem assume a pasta no governo é o empresário Rogério Salume, fundador do clube de vinhos Wine. Na publicação, o governador citou que Salume “chega com a missão de ajudar a impulsionar o desenvolvimento do Estado com sua experiência”.