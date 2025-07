Novos planos

Vou dar mais atenção à profissão e ao PDT, diz Vidigal sobre saída do governo do ES

Em conversa com A Gazeta, o agora ex-secretário de Estado de Desenvolvimento afirmou que quer ter mais frequência nos atendimentos como médico psiquiatra

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2025 às 19:14

Vidigal pretende ajudar o PDT, partido ao qual é filiado há mais de 35 anos Crédito: Samuel Chahoud/Divulgação

Agora ex-secretário de Estado de Desenvolvimento, Sergio Vidigal afirma que a saída do governo do Espírito Santo é motivada pela vontade de dar mais atenção à profissão de médico psiquiatra e para auxiliar na “construção” do PDT, partido ao qual é afiliado há mais de 35 anos. >

A saída de Vidigal da Secretaria de Desenvolvimento foi oficializada no início da noite desta sexta-feira (18) pelo governador Renato Casagrande (PSB), em publicação nas redes sociais. Quem assume a pasta é o empresário Rogério Salume, fundador do clube de vinhos Wine.>

Sérgio Vidigal está deixando a Secretaria de Desenvolvimento, a pedido, para se dedicar à sua profissão e a novos projetos. Agradeço pela sua contribuição ao nosso governo e ao Espírito Santo.

Assume a pasta @rogeriosalume, que chega com a missão de seguir nos ajudando a… pic.twitter.com/PVst5KoRED — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) July 18, 2025

Segundo Vidigal, os atendimentos de psiquiatria demandam frequência e as atividades na pasta estadual não permitiam atenção integral no serviço de saúde.

>

“Eu conversei previamente com o governador sobre essa decisão e afirmo que foi uma experiência e um aprendizado muito bom. Agora resolvi dedicar mais tempo à minha profissão e, se tiver tempo, vou ajudar na construção do partido”, declarou, em conversa com A Gazeta logo após a oficialização da saída do secretariado.>

>

Questionado sobre pretensões políticas nas eleições de 2026, o pedetista disse que “está no projeto Ricardo”, fazendo referência à possível candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ao governo do Espírito Santo no próximo ano.>

“A única chance que eu teria de ser candidato [nas eleições de 2026] era se fosse de um projeto com alguns atores políticos ou estivesse em um cenário onde o Ricardo não quisesse. Mas não tenho nenhum projeto definido. De política, do tempo que sobrar dos atendimentos, vou ajudar no PDT”, afirma Vidigal.>

O ex-chefe do Executivo da Serra havia assumido a Secretaria de Desenvolvimento em fevereiro deste ano no lugar de Ricardo Ferraço, que esteve à frente da pasta desde o início da atual gestão e saiu para a se dedicar exclusivamente às atribuições do cargo de vice-governador.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta