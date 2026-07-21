10 concursos federais previstos até 2027 com salários de até R$ 30 mil

Passar em um concurso público é um projeto de vida para milhares de candidatos em todo o país. São horas de estudos e dedicação para conquistar a tão sonhada vaga em cargos efetivos em órgãos e autarquias do Poder Executivo Federal. Os salários chegam a quase R$ 30 mil mensais.
Alguns dos certames já estão autorizados, como é o caso do Banco Central e da Receita Federal, que podem ter os editais publicados a qualquer momento. Ao todo, estão previstas 11.441 vagas.
Há ainda aqueles órgãos que solicitaram a abertura de novos postos e aguardam a liberação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Neste caso, os pedidos foram feitos para que as vagas sejam incluídas na previsão orçamentária de 2027.
Veja os concursos previstos
BANCO CENTRAL
Situação: foram autorizadas 170 vagas, distribuídas entre os cargos de técnico (50), auditor (100) e procurador (20). O edital deve ser publicado até 3 de janeiro, conforme estabelece a autorização dada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A portaria autorizativa também determina um intervalo mínimo de dois meses entre o edital e a realização das provas.
Requisito: nível médio para o cargo de técnico e nível superior para auditor e procurador.
Remuneração: varia de R$ 8,3 mil a R$ 18 mil mensais.
Banca: ainda será escolhida.
RECEITA FEDERAL
Situação: foram autorizadas 146 vagas para auditor-fiscal (30) e analista-tributário (116). Assim como no Banco Central, o edital do certame precisa ser publicado até 3 de janeiro, com provas aplicadas até dois meses após a publicação das regras do certame.
Requisito: nível superior.
Remuneração: varia entre R$ 16.935,99 (pago para o cargo de analista) e R$ 29.921,71 (para auditores).
Banca: ainda será escolhida.
AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD)
Situação: o concurso com 50 vagas foi autorizado no dia 26 de junho pelo MGI. A autarquia já definiu a equipe responsável pela organização do processo de escolha da banca. O edital deve ser lançado até dezembro deste ano.
Requisito: nível superior.
Remuneração: R$ 17.726,00.
Banca: ainda será escolhida.
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)
Situação: serão 170 vagas para carreiras jurídicas, sendo 50 para advogado da União, 50 para procurador da Fazenda Nacional, 50 para procurador federal e 20 para procurador do Banco Central. A comissão organizadora já está formada.
Requisito: nível superior em Direito.
Remuneração: R$ 24.967,31.
Banca: ainda será escolhida.
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)
Situação: autorizadas 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle. O edital deve ser publicado até 22 de dezembro.
Requisito: nível superior.
Remuneração: R$ 20.924,80.
Banca: ainda será escolhida.
INSS
Situação: a autarquia pediu autorização ao MGI para um novo concurso com 10 mil vagas, distribuídas entre os cargos de técnico do seguro social e analista do seguro social.
Requisito: níveis médio (técnico) e superior (analista).
Remuneração: de R$ 6.402,76 para técnico e de R$ 9.219,11 para analista.
Banca: sem definição.
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (ADMINISTRATIVO)
Situação: a corporação enviou pedido de autorização para a abertura de 264 vagas para o cargo de agente administrativo.
Requisito: nível médio.
Remuneração: R$ 7.200,00.
Banca: sem definição.
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF)
Situação: o pedido de autorização para abertura do concurso foi encaminhado ao governo federal. A expectativa é de que sejam abertas 269 vagas.
Requisito: nível superior.
Remuneração: R$ 12.862,33.
Banca: sem definição.
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS (SENAPPEN)
Situação: pedido de autorização encaminhado para recomposição do quadro de pessoal. A expectativa é de que sejam abertos 11 postos divididos entre a polícia penal federal, especialista federal em assistência à execução penal e técnico federal de apoio à execução penal.
Requisito: ainda não definido.
Remuneração: ainda não divulgada.
Banca: sem definição.
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN)
Situação: pedido de autorização encaminhado para preencher 301 vagas nos cargos de oficial de inteligência e oficial técnico de inteligência.
Requisito: nível superior.
Remuneração: ainda não divulgada.
Banca: sem definição.
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