AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • 10 concursos federais previstos até 2027 com salários de até R$ 30 mil
11.441 vagas

10 concursos federais previstos até 2027 com salários de até R$ 30 mil

Alguns dos certames já estão autorizados, como é o caso do Banco Central e da Receita Federal, que podem ter os editais publicados a qualquer momento

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 08:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jul 2026 às 08:58
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Magnific

Passar em um concurso público é um projeto de vida para milhares de candidatos em todo o país. São horas de estudos e dedicação para conquistar a tão sonhada vaga em cargos efetivos em órgãos e autarquias do Poder Executivo Federal. Os salários chegam a quase R$ 30 mil mensais.


Alguns dos certames já estão autorizados, como é o caso do Banco Central e da Receita Federal, que podem ter os editais publicados a qualquer momento. Ao todo, estão previstas 11.441 vagas. 


Há ainda aqueles órgãos que solicitaram a abertura de novos postos e aguardam a liberação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Neste caso, os pedidos foram feitos para que as vagas sejam incluídas na previsão orçamentária de 2027.

Veja os concursos previstos

BANCO CENTRAL

  • Situação: foram autorizadas 170 vagas, distribuídas entre os cargos de técnico (50), auditor (100) e procurador (20). O edital deve ser publicado até 3 de janeiro, conforme estabelece a autorização dada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A portaria autorizativa também determina um intervalo mínimo de dois meses entre o edital e a realização das provas.

  • Requisito: nível médio para o cargo de técnico e nível superior para auditor e procurador.

  • Remuneração: varia de R$ 8,3 mil a R$ 18 mil mensais.

  • Banca: ainda será escolhida.

RECEITA FEDERAL

  • Situação: foram autorizadas 146 vagas para auditor-fiscal (30) e analista-tributário (116). Assim como no Banco Central, o edital do certame precisa ser publicado até 3 de janeiro, com provas aplicadas até dois meses após a publicação das regras do certame.

  • Requisito: nível superior.

  • Remuneração: varia entre R$ 16.935,99 (pago para o cargo de analista) e R$ 29.921,71 (para auditores).

  • Banca: ainda será escolhida.

AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD)

  • Situação: o concurso com 50 vagas foi autorizado no dia 26 de junho pelo MGI. A autarquia já definiu a equipe responsável pela organização do processo de escolha da banca. O edital deve ser lançado até dezembro deste ano.

  • Requisito: nível superior.

  • Remuneração: R$ 17.726,00.

  • Banca: ainda será escolhida.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)

  • Situação: serão 170 vagas para carreiras jurídicas, sendo 50 para advogado da União, 50 para procurador da Fazenda Nacional, 50 para procurador federal e 20 para procurador do Banco Central. A comissão organizadora já está formada.

  • Requisito: nível superior em Direito.

  • Remuneração: R$ 24.967,31.

  • Banca: ainda será escolhida.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)

  • Situação: autorizadas 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle. O edital deve ser publicado até 22 de dezembro.

  • Requisito: nível superior.

  • Remuneração: R$ 20.924,80.

  • Banca: ainda será escolhida.

INSS

  • Situação: a autarquia pediu autorização ao MGI para um novo concurso com 10 mil vagas, distribuídas entre os cargos de técnico do seguro social e analista do seguro social.

  • Requisito: níveis médio (técnico) e superior (analista).

  • Remuneração: de R$ 6.402,76 para técnico e de R$ 9.219,11 para analista.

  • Banca: sem definição.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (ADMINISTRATIVO)

  • Situação: a corporação enviou pedido de autorização para a abertura de 264 vagas para o cargo de agente administrativo.

  • Requisito: nível médio.

  • Remuneração: R$ 7.200,00.

  • Banca: sem definição.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF)

  • Situação: o pedido de autorização para abertura do concurso foi encaminhado ao governo federal. A expectativa é de que sejam abertas 269 vagas.

  • Requisito: nível superior.

  • Remuneração: R$ 12.862,33.

  • Banca: sem definição.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS (SENAPPEN)

  • Situação: pedido de autorização encaminhado para recomposição do quadro de pessoal. A expectativa é de que sejam abertos 11 postos divididos entre a polícia penal federal, especialista federal em assistência à execução penal e técnico federal de apoio à execução penal.

  • Requisito: ainda não definido.

  • Remuneração: ainda não divulgada.

  • Banca: sem definição.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN)

  • Situação: pedido de autorização encaminhado para preencher 301 vagas nos cargos de oficial de inteligência e oficial técnico de inteligência.

  • Requisito: nível superior.

  • Remuneração: ainda não divulgada.

  • Banca: sem definição.


Leia Mais Sobre Concurso

Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções

Idaf vai abrir concurso público com salário de mais de R$ 8 mil

Governo autoriza novos concursos com 316 vagas para Banco Central e Receita Federal

Dataprev abre concurso público com quase 2 mil vagas

Governo federal autoriza abertura de novos concursos com salários de até R$ 20 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Receita Federal Banco Central governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sindicato divulgou imagens que mostravam a má conservação e armazenamento dos arquivos
Incêndio em galpão do TJES ocorre 9 meses após denúncia de risco de fogo
Incêndio de grandes proporções atinge Arquivo Geral do TJES na Serra
Perda total de processos em galpão incendiado do Tribunal de Justiça do ES
Cantores vão comandar folia no sábado e domingo dos camarotes no carnaval de outubro
Vital 2026: Jammil, É o Tchan, Cat Dealers e MC Maneirinho estão entre as atrações dos camarotes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados