10 concursos federais previstos até 2027 com salários de até R$ 30 mil

Passar em um concurso público é um projeto de vida para milhares de candidatos em todo o país. São horas de estudos e dedicação para conquistar a tão sonhada vaga em cargos efetivos em órgãos e autarquias do Poder Executivo Federal. Os salários chegam a quase R$ 30 mil mensais.





Alguns dos certames já estão autorizados, como é o caso do Banco Central e da Receita Federal, que podem ter os editais publicados a qualquer momento. Ao todo, estão previstas 11.441 vagas.





Há ainda aqueles órgãos que solicitaram a abertura de novos postos e aguardam a liberação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Neste caso, os pedidos foram feitos para que as vagas sejam incluídas na previsão orçamentária de 2027.