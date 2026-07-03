Dataprev abre concurso público com quase 2 mil vagas

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) vai abrir concurso público com 1.823 vagas, sendo 212 imediatas e 1.611 para cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de analista de processamento e analista de tecnologia da informação, ambos de nível superior. O edital com as regras do certame foi publicado nesta sexta-feira (3).





Os ganhos variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. Os novos servidores receberão também vale-alimentação/refeição de R$ 1.357,20, auxílio pré-escolar ou escolar de até R$ 1.758,35, assistência à saúde, seguro de vida em grupo, plano de previdência complementar, entre outros benefícios.





Os postos são para trabalhar em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), João Pessoa (PB), Natal (RN), Fortaleza (CE) e Florianópolis (SC).