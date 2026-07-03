Dataprev abre concurso público com quase 2 mil vagas

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) vai abrir concurso público com 1.823 vagas, sendo 212 imediatas e 1.611 para cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de analista de processamento e analista de tecnologia da informação, ambos de nível superior. O edital com as regras do certame foi publicado nesta sexta-feira (3).
Os ganhos variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. Os novos servidores receberão também vale-alimentação/refeição de R$ 1.357,20, auxílio pré-escolar ou escolar de até R$ 1.758,35, assistência à saúde, seguro de vida em grupo, plano de previdência complementar, entre outros benefícios.
Os postos são para trabalhar em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), João Pessoa (PB), Natal (RN), Fortaleza (CE) e Florianópolis (SC).
Os interessados poderão se inscrever de 6 de julho a 6 de agosto, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pelo processo seletivo. A taxa de participação custa R$ 110.
Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula podem pedir isenção do valor das 16 horas do dia 6 de julho até as 16 horas do dia 8 do mesmo mês.
O concurso da Dataprev contará com apenas uma etapa, a prova objetiva marcada para o dia 11 de outubro. Os candidatos terão que responder a 70 questões de múltipla escolha.
A empresa pública é vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Confira os cargos
O posto de analista de processamento tem 30 vagas (todas para cadastro reserva). As demais oportunidades são para a carreira analista de tecnologia da informação, que contempla 12 perfis:
- Análise de negócio de TI
- Arquitetura, engenharia e sustentação tecnológica
- Desenvolvimento de software
- Inteligência da informação
- Segurança cibernética e proteção de dados
- Gestão de serviços de TIC
- Advocacia
- Contabilidade
- Comunicação social
- Gestão econômico-financeira
- Administração e governança
- Engenharia.
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