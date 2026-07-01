ES tem 16 processos seletivos e concursos abertos com 1.200 vagas

Pelo menos 16 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 5 mil.



As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem o ensino médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40.



A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. A oferta é de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.262,64, para carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter o ensino médio e morar na área de atuação desde a data de publicação do edital e ter curso de formação de agente comunitário de saúde com carga horária mínima de 40 horas. As inscrições poderão ser feitas de 3 a 22 de julho de 2026.