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Oportunidades

ES tem 16 processos seletivos e concursos abertos com 1.200 vagas

editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras e órgãos estaduais, além de seleção para o IBGE

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 09:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2026 às 09:12
Samu 192 Fred Loureiro/Secom-ES

Pelo menos 16 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 5 mil.


As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem o ensino médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40. 


A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. A oferta é de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva.  A remuneração é de R$ 3.262,64, para carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter o ensino médio e morar na área de atuação desde a data de publicação do edital e ter curso de formação de agente comunitário de saúde com carga horária mínima de 40 horas. As inscrições poderão ser feitas de 3 a 22 de julho de 2026.

O Samu 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Espírito Santo está com dois processos seletivos abertos para contratação de profissionais de níveis médio e técnico. As chances são para técnico em enfermagem socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica. Os prazos são de acordo com cada edital. 


A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) está com inscrições abertas até o dia 8 de julho. A oferta é de 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.


A Secretaria da Mulher do Espírito Santo lançou edital para a contratação temporária de profissionais de nível superior nas áreas de Psicologia e Serviço Social. O atendimento aos interessados será feito até o dia 4 de julho.

A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania de Guarapari vai abrir seleção para contratar 24 profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.621,00 a R$ 3.067,13. As inscrições poderão ser feitas nos dias 6 e 7 de julho.


A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205. Os candidatos podem se inscrever até o dia 6 de agosto.


A Prefeitura de Governador Lindenberg, na Região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e da educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensa

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