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Eleições 2026

Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço declara patrimônio de R$ 27 milhões

Valor da lista de bens do candidato à reeleição subiu 149% em relação ao declarado há quatro anos, quando concorreu como vice-governador

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 11:43

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 ago 2026 às 11:43
Governador Ricardo Ferraço tenta a reeleição
Governador Ricardo Ferraço tenta a reeleição Reprodução

Candidato à reeleição ao governo do Espírito Santo pelo MDB, Ricardo Ferraço declarou um patrimônio de R$ 27.668.789,55 ao Tribunal Superior Eleitoral neste ano. O valor é R$ 16.561.317,76 maior do que o declarado em 2022, quando foi vice ao Palácio Anchieta na chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB). A variação equivale a um aumento de 149% na lista de bens.


Dos R$ 27,6 milhões declarados à Justiça Eleitoral por Ferraço, a maior fatia é de aplicações e investimentos. Nessa categoria entram poupança, renda fixa, debêntures, LCA, crédito privado e fundos imobiliários, que, no total, somam R$ 16,9 milhões.


Também foram declarados apartamentos, sendo um de R$ 3.615.450,00 e outro de R$ 984.964,93. Outros imóveis que integram o patrimônio são várias participações recebidas por herança ou doação. No total, são R$ 4,8 milhões em apartamentos, além de bens relacionados a salas comerciais, casas e vagas de garagem.


Também consta na declaração um valor de R$ 3,1 milhões em participações societárias e outros R$ 2,1 milhões em terrenos e lotes, bem como R$ 56 mil em conta corrente e R$ 53,8 mil em ações, não especificadas.


Na declaração feita por Ferraço ao TSE em 2022, os investimentos e aplicações somavam R$ 290,4 mil. Já os bens imóveis, como terrenos, casas, apartamentos e lotes, totalizavam R$ 3,4 milhões. Em participação societária, o valor reduziu: nas eleições anteriores, somavam R$ 7,2 milhões.


Confira a lista completa abaixo.

A lista de bens declarada à Justiça Eleitoral
  • Apartamento (doação - participação e 25%) - R$ 46.265,73
  • Apartamento (herança - participações de 12,50 %) - R$ 10.453,93
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
  • Apartamento - R$ 984.964,93
  • 2 salas comerciais ( herança - participação de 12,50% sobre cada bem) - R$ 7.741,28
  • 2 vagas de garagem(herança - participações de 12,50% e 14,29%) - R$ 893,00
  • Outras aplicações e investimentos (poupança, aplicação financeira , renda fixa, debêntures de infraestrutura, lca, crédito privado e fundo de investimento imobiliário) - R$ 16.921.087,71
  • Terreno rural (participação de 50%) - R$ 176.316,00
  • Crédito decorrente de empréstimo - R$ 62.084,16
  • Crédito decorrente de empréstimo - R$ 70.000,00
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 12.521,69
  • Depósito bancário em conta corrente no país - R$ 56.367,07
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
  • Apartamento - R$ 3.615.450,00
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 7.165,12
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 9.339,63
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 13.879,46
  • Casa ( herança - participação de 12,50%) - R$ 148.075,29
  • Ações - R$ 53.816,00
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 20.551,08
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 56.072,33
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
  • Bens imobiliários - R$ 152.000,00
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 26.023,97
  • Lote - R$ 1.951.871,00
  • Terreno ( herança - participação de 12,50%) - R$ 8.934,97
  • Outras participações societárias - R$ 3.169.799,00
  • Apartamento (herança - participações de 14,29%) - R$ 10.677,07
  • Casa (herança - participação 14,29%) - R$ 1.143,20
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 10.453,93
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50

Vice na chapa de Ricardo Ferraço, o vereador de Vitória Camilo Neves (PP) declarou R$ 437,5 mil em patrimônio. Há um único bem listado: 50% de um apartamento, no valor de R$ 437.500,00


A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.


Ricardo Ferraço foi procurado para comentar a evolução patrimonial, mas ainda não deu retorno.

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