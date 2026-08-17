Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço declara patrimônio de R$ 27 milhões

Candidato à reeleição ao governo do Espírito Santo pelo MDB, Ricardo Ferraço declarou um patrimônio de R$ 27.668.789,55 ao Tribunal Superior Eleitoral neste ano. O valor é R$ 16.561.317,76 maior do que o declarado em 2022, quando foi vice ao Palácio Anchieta na chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB). A variação equivale a um aumento de 149% na lista de bens.





Dos R$ 27,6 milhões declarados à Justiça Eleitoral por Ferraço, a maior fatia é de aplicações e investimentos. Nessa categoria entram poupança, renda fixa, debêntures, LCA, crédito privado e fundos imobiliários, que, no total, somam R$ 16,9 milhões.





Também foram declarados apartamentos, sendo um de R$ 3.615.450,00 e outro de R$ 984.964,93. Outros imóveis que integram o patrimônio são várias participações recebidas por herança ou doação. No total, são R$ 4,8 milhões em apartamentos, além de bens relacionados a salas comerciais, casas e vagas de garagem.





Também consta na declaração um valor de R$ 3,1 milhões em participações societárias e outros R$ 2,1 milhões em terrenos e lotes, bem como R$ 56 mil em conta corrente e R$ 53,8 mil em ações, não especificadas.





Na declaração feita por Ferraço ao TSE em 2022, os investimentos e aplicações somavam R$ 290,4 mil. Já os bens imóveis, como terrenos, casas, apartamentos e lotes, totalizavam R$ 3,4 milhões. Em participação societária, o valor reduziu: nas eleições anteriores, somavam R$ 7,2 milhões.





Confira a lista completa abaixo.