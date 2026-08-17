Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço declara patrimônio de R$ 27 milhões

Candidato à reeleição ao governo do Espírito Santo pelo MDB, Ricardo Ferraço declarou um patrimônio de R$ 27.668.789,55 ao Tribunal Superior Eleitoral neste ano. O valor é R$ 16.561.317,76 maior do que o declarado em 2022, quando foi vice ao Palácio Anchieta na chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB). A variação equivale a um aumento de 149% na lista de bens.
Dos R$ 27,6 milhões declarados à Justiça Eleitoral por Ferraço, a maior fatia é de aplicações e investimentos. Nessa categoria entram poupança, renda fixa, debêntures, LCA, crédito privado e fundos imobiliários, que, no total, somam R$ 16,9 milhões.
Também foram declarados apartamentos, sendo um de R$ 3.615.450,00 e outro de R$ 984.964,93. Outros imóveis que integram o patrimônio são várias participações recebidas por herança ou doação. No total, são R$ 4,8 milhões em apartamentos, além de bens relacionados a salas comerciais, casas e vagas de garagem.
Também consta na declaração um valor de R$ 3,1 milhões em participações societárias e outros R$ 2,1 milhões em terrenos e lotes, bem como R$ 56 mil em conta corrente e R$ 53,8 mil em ações, não especificadas.
Na declaração feita por Ferraço ao TSE em 2022, os investimentos e aplicações somavam R$ 290,4 mil. Já os bens imóveis, como terrenos, casas, apartamentos e lotes, totalizavam R$ 3,4 milhões. Em participação societária, o valor reduziu: nas eleições anteriores, somavam R$ 7,2 milhões.
Confira a lista completa abaixo.
- Apartamento (doação - participação e 25%) - R$ 46.265,73
- Apartamento (herança - participações de 12,50 %) - R$ 10.453,93
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
- Apartamento - R$ 984.964,93
- 2 salas comerciais ( herança - participação de 12,50% sobre cada bem) - R$ 7.741,28
- 2 vagas de garagem(herança - participações de 12,50% e 14,29%) - R$ 893,00
- Outras aplicações e investimentos (poupança, aplicação financeira , renda fixa, debêntures de infraestrutura, lca, crédito privado e fundo de investimento imobiliário) - R$ 16.921.087,71
- Terreno rural (participação de 50%) - R$ 176.316,00
- Crédito decorrente de empréstimo - R$ 62.084,16
- Crédito decorrente de empréstimo - R$ 70.000,00
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 12.521,69
- Depósito bancário em conta corrente no país - R$ 56.367,07
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
- Apartamento - R$ 3.615.450,00
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 7.165,12
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 9.339,63
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 13.879,46
- Casa ( herança - participação de 12,50%) - R$ 148.075,29
- Ações - R$ 53.816,00
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 20.551,08
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 56.072,33
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
- Bens imobiliários - R$ 152.000,00
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 26.023,97
- Lote - R$ 1.951.871,00
- Terreno ( herança - participação de 12,50%) - R$ 8.934,97
- Outras participações societárias - R$ 3.169.799,00
- Apartamento (herança - participações de 14,29%) - R$ 10.677,07
- Casa (herança - participação 14,29%) - R$ 1.143,20
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 10.453,93
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
Vice na chapa de Ricardo Ferraço, o vereador de Vitória Camilo Neves (PP) declarou R$ 437,5 mil em patrimônio. Há um único bem listado: 50% de um apartamento, no valor de R$ 437.500,00
A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.
Ricardo Ferraço foi procurado para comentar a evolução patrimonial, mas ainda não deu retorno.
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