Grupo apedreja ônibus após motorista negar parada fora do ponto no ES

Um ônibus da linha 526 (Terminal Campo Grande/Terminal Vila Velha), do Sistema Transcol, foi apedrejado por volta das 22h20 de quarta-feira (30), no bairro Ibes, em Vila Velha. Segundo relato de um passageiro, três homens jogaram o objeto após o motorista após se recusar a fazer uma parada fora do ponto.





Ainda conforme a testemunha, o trio chegou a ameaçar o motorista e continuou insistindo durante o trajeto, pedindo para desembarcar próximo a um posto de combustível. Diante da insistência, o motorista parou no local solicitado.





Depois de descerem do ônibus, um dos homens teria pegado uma pedra e arremessado contra a janela traseira do coletivo. O passageiro relatou que estilhaços atingiram várias pessoas. O ônibus seguiu até o Terminal do Ibes, onde todos os passageiros desembarcaram.





Apesar da confusão, a Polícia Militar disse não ter sido acionada. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) lamentou a depredação do veículo.





Em nota, a entidade afirmou que ocorrências desse tipo prejudicam o Sistema Transcol e os passageiros, já que os ônibus danificados precisam ser retirados temporariamente de circulação. “Ressaltamos que esses coletivos são encaminhados à garagem para reparos e um outro veículo é colocado em substituição”, informou o Gvbus.