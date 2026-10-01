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Grupo apedreja ônibus após motorista negar parada fora do ponto no ES

Segundo passageiro, três homens ameaçaram o condutor e um deles arremessou uma pedra contra a janela traseira do coletivo em Vila Velha

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 20:09

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 out 2026 às 20:09

Um ônibus da linha 526 (Terminal Campo Grande/Terminal Vila Velha), do Sistema Transcol, foi apedrejado por volta das 22h20 de quarta-feira (30), no bairro Ibes, em Vila Velha. Segundo relato de um passageiro, três homens jogaram o objeto após o motorista após se recusar a fazer uma parada fora do ponto. 


Ainda conforme a testemunha, o trio chegou a ameaçar o motorista e continuou insistindo durante o trajeto, pedindo para desembarcar próximo a um posto de combustível. Diante da insistência, o motorista parou no local solicitado.


Depois de descerem do ônibus, um dos homens teria pegado uma pedra e arremessado contra a janela traseira do coletivo. O passageiro relatou que estilhaços atingiram várias pessoas. O ônibus seguiu até o Terminal do Ibes, onde todos os passageiros desembarcaram. 


Apesar da confusão, a Polícia Militar disse não ter sido acionada. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) lamentou a depredação do veículo. 


Em nota, a entidade afirmou que ocorrências desse tipo prejudicam o Sistema Transcol e os passageiros, já que os ônibus danificados precisam ser retirados temporariamente de circulação. “Ressaltamos que esses coletivos são encaminhados à garagem para reparos e um outro veículo é colocado em substituição”, informou o Gvbus.

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