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Previsão

Eleições no ES: veja como deve ficar o tempo no domingo (4)

Cinco cidades do Sul estão sob alerta para tempestades, e há previsão de chuva em quase todo o Estado durante o primeiro turno

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 19:57

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 out 2026 às 19:57
chuva guarda-chuva previsão do tempo
O domingo de eleição pode ter chuva fraca a moderada em diversas partes do Estado Fernando Madeira

O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo (4), com votação das 8h às 17h, e, os eleitores do Espírito Santo devem ficar atentos à previsão do tempo. O dia será de instabilidade, com possibilidade de chuva em diversas regiões do Estado.


No Sul capixaba, os municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul São José do Calçado estão sob alerta de perigo potencial para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).


Nessas cidades, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 40 até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. 


Embora o alerta de tempestade esteja concentrado nesses municípios, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil aponta possibilidade de chuva fraca a moderada em quase todo o Espírito Santo ao longo do domingo (4).


Na Região Metropolitana, há 70% de probabilidade de chuva, com acumulados entre 10 e 30 milímetros, e 30% de chance de volumes mais elevados, que podem chegar a 50 milímetros. Nas demais regiões do Estado, a previsão é de acumulados entre 2 e 30 milímetros.

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