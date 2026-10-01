Eleições no ES: veja como deve ficar o tempo no domingo (4)

O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo (4), com votação das 8h às 17h, e, os eleitores do Espírito Santo devem ficar atentos à previsão do tempo. O dia será de instabilidade, com possibilidade de chuva em diversas regiões do Estado.





No Sul capixaba, os municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul e São José do Calçado estão sob alerta de perigo potencial para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Nessas cidades, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 40 até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.





Embora o alerta de tempestade esteja concentrado nesses municípios, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil aponta possibilidade de chuva fraca a moderada em quase todo o Espírito Santo ao longo do domingo (4).





Na Região Metropolitana, há 70% de probabilidade de chuva, com acumulados entre 10 e 30 milímetros, e 30% de chance de volumes mais elevados, que podem chegar a 50 milímetros. Nas demais regiões do Estado, a previsão é de acumulados entre 2 e 30 milímetros.