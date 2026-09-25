Entenda o que acontece se você votar em branco ou nulo nas Eleições 2026

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, votos em branco ou nulos não impedem a realização das eleições nem favorecem qualquer candidato. A legislação brasileira considera válidos apenas aqueles dados diretamente a um concorrente ou a um partido político. Os votos em branco ou nulos, por sua vez, são descartados na apuração do resultado.





As duas opções existem, então, porque, apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, o eleitor tem a liberdade para não escolher um candidato caso não se sinta representado por nenhum projeto. Nesse caso, ao fazer uma dessas duas escolhas ao ir às urnas, a pessoa cumpre o dever eleitoral.





Os principais efeitos dessa decisão são dois, como explica a cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mayra Goulart:





Reduzem o total de votos válidos: como o cálculo do resultado é feito apenas sobre os válidos, quanto mais votos brancos e nulos, menor o denominador da eleição. Isso pode, por exemplo, reduzir o número absoluto de votos necessários para um candidato vencer.

Funcionam como forma de expressão do eleitor.





Segundo a especialista, “o voto em branco é, formalmente, uma escolha de não optar por nenhum candidato; já o voto nulo costuma ser interpretado como um gesto de rejeição ao sistema ou às opções disponíveis (embora, juridicamente, ambos tenham o mesmo efeito)”.





Sendo assim, os votos são registrados normalmente, mas descartados, o que apenas faz diminuir o universo de votos que conta para a decisão final.