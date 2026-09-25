Maguinha Malta não comparece à entrevista na TV Gazeta

1. A senhora nunca exerceu função pública. Por que acredita estar credenciada e mais preparada que os outros candidatos para representar o Espírito Santo?





2. A sua campanha é muito pautada na figura do seu pai, Magno Malta, que ainda é senador. Em quais aspectos as suas propostas se diferenciam das dele? Ou a senhora propõe um mandato de continuidade?





3. Além do seu nome, quem a senhora gostaria que fosse o segundo senador pelo Espírito Santo?





4. A senhora mantém uma aliança com o senador Flávio Bolsonaro, hoje investigado pela Polícia Federal por receber R$ 61 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro. Se sente confortável em receber apoio de um candidato envolvido no maior escândalo financeiro da história do Brasil?





5. A senhora se coloca alinhada à família Bolsonaro. Gostaríamos de saber então a sua opinião sobre algumas ideias do bolsonarismo: houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023? Confia nas urnas eletrônicas?





6. Já existem discussões no Senado sobre limitar o tempo de permanência dos ministros no STF. Se eleita, a senhora vota contra ou a favor? Defende a reforma ampla do judiciário?





7. A Segurança lidera as preocupações dos capixabas, segundo pesquisa Quaest. Embora o discurso de 'endurecimento das penas' seja comum entre os candidatos, o eleitor busca medidas práticas. Quais mudanças a senhora defenderá no Senado?





8. A senhora é contra ou a favor da classificação das facções do crime organizado como organizações terroristas?