Maguinha Malta não comparece à entrevista na TV Gazeta

A candidata Maguinha Malta (PL), que concorre a uma vaga para o Senado nas Eleições 2026, não compareceu à entrevista ao vivo na TV Gazeta, nesta sexta-feira (25). Ela encerraria a série de sabatinas realizadas pelo "Bom Dia ES", durante esta semana, com concorrentes ao Senado pelo Espírito Santo.
A presença da candidata chegou a ser confirmada por sua assessoria, mas, posteriormente, a equipe informou que ela não participaria da entrevista porque assumiu outro compromisso de campanha. Esta é a primeira eleição disputada por Maguinha.
1. A senhora nunca exerceu função pública. Por que acredita estar credenciada e mais preparada que os outros candidatos para representar o Espírito Santo?
2. A sua campanha é muito pautada na figura do seu pai, Magno Malta, que ainda é senador. Em quais aspectos as suas propostas se diferenciam das dele? Ou a senhora propõe um mandato de continuidade?
3. Além do seu nome, quem a senhora gostaria que fosse o segundo senador pelo Espírito Santo?
4. A senhora mantém uma aliança com o senador Flávio Bolsonaro, hoje investigado pela Polícia Federal por receber R$ 61 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro. Se sente confortável em receber apoio de um candidato envolvido no maior escândalo financeiro da história do Brasil?
5. A senhora se coloca alinhada à família Bolsonaro. Gostaríamos de saber então a sua opinião sobre algumas ideias do bolsonarismo: houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023? Confia nas urnas eletrônicas?
6. Já existem discussões no Senado sobre limitar o tempo de permanência dos ministros no STF. Se eleita, a senhora vota contra ou a favor? Defende a reforma ampla do judiciário?
7. A Segurança lidera as preocupações dos capixabas, segundo pesquisa Quaest. Embora o discurso de 'endurecimento das penas' seja comum entre os candidatos, o eleitor busca medidas práticas. Quais mudanças a senhora defenderá no Senado?
8. A senhora é contra ou a favor da classificação das facções do crime organizado como organizações terroristas?
9. Entre os 11 candidatos na disputa pelo Senado existem apenas duas mulheres, e a senhora é uma delas. Se eleita, quais medidas vai defender para combater a violência doméstica e prevenir os feminicídios?
10. Em 2020, o Espírito Santo viveu um episódio de repercussão nacional envolvendo uma criança de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio, e precisou entrar escondida em um hospital para realizar um aborto legal. De que forma pretende atuar no Senado para garantir o amparo a crianças e mulheres vítimas de estupro?
11. A duplicação e a manutenção de rodovias, como a BR-262, são cobranças históricas do Espírito Santo. Qual é o seu plano para garantir que essas obras finalmente saiam do papel?
12. Quais propostas a senhora defende para ampliar o repasse de verbas federais para a rede pública de saúde e entidades filantrópicas, como hospitais comunitários e santas casas?
13. A senhora é a favor ou contra o fim da escala 6x1 sem redução de salário?
14. O Espírito Santo passa por expansão em áreas como logística, indústria e tecnologia, mas ainda enfrenta gargalos na formação de mão de obra. Como pretende atuar no Congresso para fortalecer o orçamento das universidades e institutos federais?
15. Já existe um projeto em tramitação no Congresso sobre regulamentação do uso da Inteligência Artificial. A senhora defende a regulamentação?
16. A senhora defende o fim das BETs ou uma regulamentação mais dura?
Desde segunda-feira (21), a TV Gazeta realizou uma série de entrevistas com os principais candidatos ao Senado no "Bom Dia ES", com as sabatinas também sendo transmitidas pelo g1 Espírito Santo e pelo Globoplay.
O primeiro entrevistado foi Renato Casagrande (PSB), na segunda-feira (21). O candidato Serginho Meneguelli (PSD) foi na terça (22), com Fabiano Contarato (PT) sendo entrevistado na quarta (23) e Rose de Freiras (MDB) na quinta-feira (24). Cada candidato teve 30 minutos de entrevista ao vivo, além de um minuto para as consideração finais.
Todos esses candidatos, incluindo Maguinha (PL) foram convidados para as sabatinha porque tiveram 5% ou mais das intenções de voto na pesquisa mais recente do instituto Quaest contratada pela TV Gazeta e que também estavam entre os cinco primeiros colocados no levantamento.
E com a ordem das entrevistas seguindo a posição dos candidatos na pesquisa: o primeiro colocado sendo entrevistado primeiro e, assim, sucessivamente.
Os outros candidatos — Evair de Melo (Republicanos), Rodney Miranda (PRTB), Professor Fabian (Psol) e Leonardo Monjardim (Novo) — não chegaram a 5% de intenção de voto nem ficaram entre os cinco primeiros colocados e, como combinado previamente, tiveram direito a dois minutos de entrevista, mais um minuto de considerações finais. As entrevistas foram gravadas na sexta-feira (18) e exibidas na terça (22) e na quarta (23), na íntegra, sem corte ou edição.
Com informações do g1 Espírito Santo.
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