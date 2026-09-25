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Polêmica

Após ser derrubado pela Meta, perfil com vídeo de Porchat chega a 1,1 milhão de seguidores

Página do Revelando Brasil foi retirada do Instagram e restaurada horas depois
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 10:27

Fábio Porchat apresenta episódio do projeto Revelando sobre as ligações entre Banco Master, Igreja da Lagoinha e políticos
Fábio Porchat apresenta episódio do projeto Revelando sobre as ligações entre Banco Master, Igreja da Lagoinha e políticos Reprodução/YouTube Fabio Porchat
O perfil do Revelando Brasil no Instagram saltou de 63 mil para 1,1 milhão de seguidores nesta quinta-feira (24), um dia após ser retirado do ar pela Meta e restaurado horas depois. No YouTube, a soma de visualizações do vídeo completo é 9,5 milhões.
A conta havia sido derrubada na manhã de quarta-feira (23), após a repercussão do episódio "Grandes Igrejas, Master Negócios", apresentado por Fábio Porchat sobre as relações entre o Banco Master, a Igreja Batista da Lagoinha e personagens da política brasileira.
Segundo os responsáveis pelo Revelando, o Instagram informou inicialmente que a página não seguia os padrões da plataforma, mas não especificou qual regra teria sido descumprida. Horas depois, a conta foi restaurada. "Após uma revisão interna, restauramos a conta mencionada pela reportagem. Pedimos desculpas pela inconveniência", afirmou a empresa.
Porchat também se manifestou sobre o caso e pediu que o público seguisse a página e compartilhasse o conteúdo. O humorista afirmou que os cortes do episódio já somavam mais de 6 milhões de visualizações antes da retirada do perfil.
Publicado na segunda-feira (21), o vídeo parte do casamento de Natália Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro, com Fabiano Zettel, celebrado pelo pastor André Valadão, para reconstruir as relações entre os personagens. A produção também cita Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
O Revelando é uma iniciativa da equipe do podcast Calma Urgente, em parceria com ICL, Mídia Ninja e 342 Artes. O primeiro episódio da série foi apresentado por Samara Felippo e abordou a eugenia e políticas de esterilização no Brasil.

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