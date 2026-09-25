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Enquanto trabalhava

Jovem é baleada após tentar impedir que celular fosse roubado em Cariacica

Publicado em

25 set 2026 às 10:55

Uma jovem de 24 anos foi baleada na perna durante um assalto na noite de quinta-feira (24), no bairro São Francisco, em CariacicaSegundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage. 


Aos policiais, ela contou que estava trabalhando em um bar quando foi abordada por um homem que estava em uma motocicleta.


O suspeito teria pegado o celular da jovem. Ao tentar impedir o roubo e pedir que ele não levasse o aparelho, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna. Ainda segundo o relato, havia outra mulher na garupa da motocicleta.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Espírito Santo.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Hospital em São Mateus

Morre preso por tentativa de feminicídio na Bahia internado em UTI do ES

Publicado em 25/09/2026 às 10:13
Segundo a Polícia Civil, Geovane estava foragido no bairro Palmito, em Jaguaré
Contra Geovane Gonçalves Conceição, de 25 anos, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia, pelo crime praticado em novembro de 2025 Divulgação | PCES

Morreu na noite de quinta-feira (24) Geovane Gonçalves Conceição, de 25 anos, preso por tentativa de feminicídio na Bahia. Ele estava internado sob escolta da Polícia Penal na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, desde a prisão, que aconteceu na segunda-feira (21).


A morte foi confirmada pelo delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré. Segundo as investigações, Geovane estava escondido no bairro Palmito, em Jaguaré, quando foi localizado no hospital após sofrer um acidente de moto no último fim de semana.


Ele era monitorado pelas forças de segurança da Bahia por suspeita de envolvimento em uma tentativa de feminicídio ocorrida em novembro de 2025. Havia contra ele um mandado de prisão expedido pelo Juízo de Jurisdição Plena da Comarca de Nova Viçosa, na Bahia.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Homem é preso por ameaçar ex e divulgar imagens íntimas em Presidente Kennedy

Publicado em 25/09/2026 às 10:03
Homem é preso por ameaçar ex e divulgar fotos íntimas em Presidente Kennedy
Homem de 26 anos foi preso por ameaçar a ex-companheira e divulgar fotos íntimas em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 26 anos, investigado por ameaçar a ex-companheira no contexto da Lei Maria da Penha, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (24), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a polícia, ele divulgou fotografias íntimas e um vídeo de conteúdo sexual da vítima em redes sociais. O nome dele não está sendo divulgado para que a mulher não seja identificada.


De acordo com a polícia, o homem voltou a ameaçar a ex-companheira mesmo após ser intimado de uma medida protetiva que o proibia de se aproximar e manter contato com ela. As investigações apontaram ainda um suposto acesso indevido ao celular e à conta de rede social da vítima, além da divulgação, sem autorização, das imagens íntimas e do vídeo.


A prisão temporária foi cumprida durante uma operação conjunta das Delegacias de Polícia de Presidente Kennedy e Piúma. O homem foi localizado em frente à residência, onde recebeu voz de prisão. Na sequência, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel e apreenderam um aparelho celular. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR 101 em Atílio Vivácqua

Publicado em 25/09/2026 às 09:37
Mulher morre em acidente entre caminhão e moto em Atílio Vivácqua
Mulher morre em acidente entre caminhão e moto em Atílio Vivácqua Redes sociais

Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (25) em um acidente entre uma motocicleta que conduzia e um caminhão no km 421,3 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o outro condutor ficou ileso.


O acidente aconteceu no trevo de acesso ao município de Presidente Kennedy. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 8h19. As causas da batida ainda não foram informadas. A Polícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos no local.


O tráfego flui por desvio na região. A ocorrência está em andamento.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Saúde

Cariacica abre nesta sexta (25) mais de 700 vagas para consultas odontológicas

Publicado em 25/09/2026 às 09:13
Saúde abre mais de 700 vagas para consultas odontológicas nesta sexta-feira (25)
Saúde abre mais de 700 vagas para consultas odontológicas nesta sexta-feira (25) Prefeitura de Cariacica

Os moradores de Cariacica que desejam agendar uma consulta odontológica terão uma oportunidade nesta sexta-feira (25). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), vai abrir 740 vagas para atendimentos. 


O agendamento pode ser realizado a partir das 14h pelo site (clique aqui) ou no aplicativo Cariacica Digital, disponível na Play Store e App Store.


Entre os serviços que serão oferecidos estão limpeza, restaurações, raspagem de tártaro e aplicação de flúor, além de avaliação da saúde bucal.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
"Cerco Integrado"

Operação cumpre 25 mandados contra criminosos em Linhares e Aracruz

Publicado em 25/09/2026 às 07:43

A Operação Cerco Integrado, deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (25), cumpre mandados contra suspeitos de envolvimento com homicídios e tráfico de drogas em Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Ao todo, são 25 ordens judiciais, entre prisões, buscas e apreensões e internação de adolescente.


Em Linhares, a ação é realizada pela 16ª Delegacia Regional em vários bairros do município. São três mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, o objetivo é prender suspeitos e reunir provas contra pessoas investigadas por homicídios e tráfico de drogas na região.


Em Aracruz, policiais da 13ª Delegacia Regional e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat-Norte) cumprem três mandados de prisão temporária, nove de busca e apreensão e um mandado de internação de adolescente.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acertou a quina

Aposta de Cariacica bate "na trave" e leva quase R$ 20 mil na Mega-Sena

Publicado em 25/09/2026 às 06:24

Uma aposta feita em Jardim América, Cariacica, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 19.736,75. O prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38.


Outras 85 apostas também acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 19.736,75 cada.


5.065 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 552,38 cada.


O próximo concurso acontece domingo (27), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Foi preso

Homem foge por telhados durante duas horas para escapar da polícia em Vila Velha

Publicado em 24/09/2026 às 17:45
Delegacia de Policia, Glória, Vila Velha
Homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Ricardo Medeiros

Um homem de 26 anos, suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência, foi preso na manhã desta quinta-feira (24), em Vila Velha. Ao perceber a chegada da Polícia Civil, que cumpria um mandado de prisão, ele fugiu pelos telhados de imóveis do bairro Cristóvão Colombo e entrou em diferentes residências sem autorização.


O mandado foi expedido pela 9ª Vara Criminal de Vila Velha após o descumprimento de uma medida protetiva no âmbito de um processo relacionado à Lei Maria da Penha.


Durante as buscas, que duraram cerca de duas horas, o suspeito foi visto novamente correndo por uma das ruas do bairro. Ele entrou no quintal de uma residência, onde caiu do telhado e acabou sendo contido pelo proprietário do imóvel, que acionou a Polícia Militar.


Quando os militares chegaram, o homem já estava contido pelo morador e foi algemado pelos policiais civis. Ele apresentava lesões no pé e no joelho e relatou ter se machucado durante as quedas na tentativa de fuga. 


O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Após a alta, foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e permanece à disposição da Justiça.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Resgate

Ciclista fica ferido em acidente na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte

Publicado em 24/09/2026 às 15:48

Um ciclista ficou ferido após ser atingido por uma bicicleta elétrica na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, na tarde desta quinta-feira (24). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a vítima estava em uma bicicleta convencional quando foi atingida por outro ciclista, que conduzia o veículo elétrico. 


Com o impacto, a vitima perdeu momentaneamente a consciência, mas se recuperou rapidamente, conforme a Ceturb-ES. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e levou o ciclista até uma das pistas da ponte, onde uma ambulância da empresa gestora da via fez o transporte até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


Segundo os bombeiros, o ciclista apresentava ferimentos pelo corpo, mas estava lúcido durante o atendimento. Uma pista da ponte e a Linha Verde ficaram interditadas para o resgate, mas foram liberadas às 14h20.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Colisão lateral

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 262 em Muniz Freire

Publicado em 24/09/2026 às 13:37
Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 262
Motociclista colidiu com a lateral de uma carteta na BR 262, em Muniz Freire Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 62 anos, identificado como Esmael Ferreira Lucas, morreu após bater na lateral de uma carreta na tarde desta quarta-feira (23), no km 144 da  BR 262, em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Espírito Santo.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h, na localidade de Batatinha. A motocicleta seguia no sentido contrário ao da carreta quando atingiu a lateral do veículo.


Esmael foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, ele morreu ainda na quarta-feira.


Familiares informaram que Esmael era morador de Ibatiba. O caminhoneiro permaneceu no local após o acidente. De acordo com a PRF, não houve interdição da rodovia.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Impacto no trânsito

Serafim Derenzi terá bloqueio total no sábado (26) para Corrida do Procon em Vitória

Publicado em 24/09/2026 às 10:38
Na última edição, cerca de 2 mil pessoas participaram da Corrida Procon Divulgação

As ruas de Vitória vão sofrer interferências no trânsito na tarde de sábado (26). Em comemoração ao aniversário de 49 anos do bairro São Pedro, será realizada a 7ª edição da Corrida do Procon, com um trajeto de seis quilômetros. Para facilitar a passagem dos atletas, a Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro São Cristóvão, até o cruzamento com a Rua Ozias Sarmento Rodrigues, nas proximidades da pedreira, em Joana D´arc, será bloqueada por 20 minutos, a partir da largada às 16h, segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu).


Os condutores que precisarem ir para Maruípe ou para Santo Antônio neste período, devem seguir pelo Centro da cidade, pois a via ficará bloqueada nos dois sentidos. Ela será liberada para o fluxo de veículos à medida que os corredores forem avançando pelo percurso. A previsão é que até as 17h o trânsito volte à normalidade. 


No trecho entre a pedreira de Joana D´arc até a altura da Rua Natalino de Freitas Neves, em São Pedro, o fluxo de veículos da Serafim Derenzi ficará livre apenas no sentido Santo Antônio-Maruípe, até as 17 horas.

Confira os trechos que terão o tráfego suspenso

  • Rua da feira

  • Rua da Independência

  • parte da Avenida Beira-Mar


Durante o evento, equipes da Guarda de Vitória estarão orientando os condutores e darão vazão ao volume de veículos. A corporação orienta que todos respeitem os limites de velocidade e a sinalização para garantir a segurança viária ao longo dos 6 quilômetros da corrida. 
Confira os bairros do percurso da corrida

  • São Cristóvão

  • Santa Martha

  • Joana D´arc

  • Resistência

  • Nova Palestina

  • Conquista

  • Santo André 

  • Redenção 

  • São Pedro


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Rafaela Gomes

Residente / [email protected]
Rafaela Gomes

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