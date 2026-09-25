Jovem é baleada após tentar impedir que celular fosse roubado em Cariacica

Uma jovem de 24 anos foi baleada na perna durante um assalto na noite de quinta-feira (24), no bairro São Francisco, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage.





Aos policiais, ela contou que estava trabalhando em um bar quando foi abordada por um homem que estava em uma motocicleta.





O suspeito teria pegado o celular da jovem. Ao tentar impedir o roubo e pedir que ele não levasse o aparelho, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna. Ainda segundo o relato, havia outra mulher na garupa da motocicleta.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.





Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Espírito Santo.