PIS/Pasep: Caixa paga novo lote de dinheiro esquecido nesta sexta (25)

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira (25) um novo lote de valores esquecidos no antigo fundo do PIS/Pasep. Estão incluídos os trabalhadores que solicitaram o ressarcimento até 31 de agosto de 2026 e tiveram o pedido aprovado.





Têm direito a esses recursos os cidadãos que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988 e que tinham saldo no fundo antes da transferência ao Tesouro Nacional. O pagamento também pode ser pedido por beneficiários legais de titulares falecidos.





Quem ainda não fez a solicitação pode consultar se há valores disponíveis e pedir o ressarcimento. De acordo com o calendário da Caixa, os pedidos feitos até 30 de setembro terão pagamento previsto para 26 de outubro.





Segundo o Ministério da Fazenda, estima-se que cada trabalhador receberá, em média, R$ 2,8 mil. No entanto, o valor não é igual para todos e depende de fatores como o período trabalhado e a remuneração recebida na época. Os recursos passaram por correção inflacionária.





O valor poderá ser recuperado até setembro de 2028. Depois dessa data, toda quantia que não for solicitada será incorporada definitivamente ao Tesouro Nacional e não poderá mais ser sacada.