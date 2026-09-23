Agricultura, construção e alimentação ampliam número de empregos no ES

O número de pessoas ocupadas no Espírito Santo passou de 2,044 milhões em 2024 para 2,029 milhões em 2025, uma redução de 0,7%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua Anual), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da pequena queda, o mercado de trabalho capixaba apresentou movimentos diferentes entre os setores.





A agricultura foi o segmento que mais ampliou o número de trabalhadores no período. Saltou de 268 mil pessoas ocupadas em 2024 para 293 mil em 2025, um aumento de 25 mil trabalhadores, ou 9,3%.





A construção também registrou alta. O número de ocupados passou de 143 mil para 156 mil, crescimento de 9,1%. Já o segmento de alojamento e alimentação teve aumento proporcional ainda maior: de 102 mil para 115 mil pessoas, elevação de 12,7%.





Por outro lado, alguns dos setores que concentram grande parcela da mão de obra do Estado tiveram redução.





A indústria geral passou de 244 mil trabalhadores em 2024 para 220 mil em 2025, queda de 9,8%. No comércio, o número de ocupados recuou de 384 mil para 357 mil, uma redução de 27 mil pessoas, ou 7%.