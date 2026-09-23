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Corpo do cantor Rick será velado e enterrado em Sorocaba nesta quinta-feira (23)

Músico estava entre passageiros de helicóptero que caiu. Artista ficou conhecido pela dupla sertaneja com Renner
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 11:16

Buscas por helicóptero com cantor Rick têm reforço de drone térmico em Santa Catarina
Buscas por helicóptero com cantor Rick têm reforço de drone térmico em Santa Catarina Avener Prado/Folhapress
O corpo do cantor Rick Sollo, que estava entre os passageiros de um helicóptero cujos destroços foram encontrados nesta terça (22), em uma área rural em Santa Catarina, será velado e enterrado em Sorocaba na quinta (24). O local e o horário da cerimônia, que será fechada a familiares, ainda não foram divulgados.
Junto do músico Renner, o artista, conhecido apenas como Rick, fez parte de uma famosa dupla sertaneja e ficou conhecido pela música "Ela é Demais" e outros hits do gênero dos anos 1990.
Todos os corpos do acidente de helicóptero foram resgatados durante a tarde desta terça e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, que liberou nesta manhã os corpos para velório e enterro.
O corpo de Rick será levado para Sorocaba por táxi aéreo.
"Falamos com o representante da família, coloquei à disposição a prefeitura, a Arena Multiuso, o ginásio. Falei que falaria com o presidente da Câmara, com a Câmara Municipal também. O Rick tem um convívio aqui na nossa região, então vamos recebê-lo de braços abertos, porque ele é amado não só pelo sorocabano, como por todo o Brasil. Meus sentimentos também aos outros familiares, às outras pessoas que morreram também", disse o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, na noite de terça.

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