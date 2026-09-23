Corpo do cantor Rick será velado e enterrado em Sorocaba nesta quinta-feira (23)

O corpo do cantor Rick Sollo, que estava entre os passageiros de um helicóptero cujos destroços foram encontrados nesta terça (22), em uma área rural em Santa Catarina, será velado e enterrado em Sorocaba na quinta (24). O local e o horário da cerimônia, que será fechada a familiares, ainda não foram divulgados.

Junto do músico Renner, o artista, conhecido apenas como Rick, fez parte de uma famosa dupla sertaneja e ficou conhecido pela música "Ela é Demais" e outros hits do gênero dos anos 1990.

Todos os corpos do acidente de helicóptero foram resgatados durante a tarde desta terça e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, que liberou nesta manhã os corpos para velório e enterro.

O corpo de Rick será levado para Sorocaba por táxi aéreo.