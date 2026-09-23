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Luto

Só peço que siga cuidando de mim, diz mulher de Rick ao lamentar morte do cantor

Artista conviveu com Geralda Carvalho por quatro décadas. Músico, que foi dupla de Renner, sofreu queda de helicóptero
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 11:11

O cantor Rick, morto em queda de helicóptero em setembro de 2026, e sua mulher, Geralda Carvalho
O cantor Rick, morto em queda de helicóptero em setembro de 2026, e sua mulher, Geralda Carvalho Reprodução/Instagram Geralda Carvalho
A viúva do cantor Rick Sollo, ou apenas Rick, que estava entre as vítimas de um acidente de helicóptero cujos destroços foram encontrados na terça em uma área rural de Santa Catarina, lamentou a morte do marido nas redes.
Numa publicação no Instagram, Geralda Carvalho relembrou sua trajetória junto ao músico e falou sobre o desafio de seguir sem ele. "Nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou. Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro."
"Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você", continuou ela. "Só te peço que, de onde estiver, continue cuidando de mim."
Conhecido pela dupla sertaneja com Renner e por hits do gênero dos anos 1990 como "Ela é Demais", Rick deixa Carvalho, com quem conviveu por mais de 40 anos, dois filhos, Monica e Victor, e quatro netos.
O corpo do cantor será velado e enterrado nesta quinta (24) em Sorocaba. A cerimônia será fechada aos familiares e o local e o horário ainda não foram divulgados.

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