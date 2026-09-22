Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos, após queda de helicóptero

Ele deixa a mulher, Geralda Carvalho, homenageada na canção "Perfeição" e com quem convivia há 30 anos, seis filhos e dois netos.





Nascido em dezembro de 1966 na cidade de Monte do Carmo, no Tocantins, Geraldo Antônio de Carvalho se mudou com a família para Brasília ainda aos seis anos. Rick depois cantou sobre esse período de sua vida na música "Eu, Ela e Deus", em que descreve "uma estrada sem porteira/ Uma casinha de madeira/ Uma porta e uma janela".





Influenciado pela veia musical do pai, Vitor Antônio, que compunha canções de Folia de Reis, deu seus primeiros passos na música ainda na infância, cantando ao lado da irmã Dalva em bares, como a dupla infantil Sereno e Serenata.





Mas a parceria foi rompida pelo próprio pai, com medo do ambiente perigoso de algumas casas noturnas. Obstinado em seguir o caminho artístico, Geraldo encontrou outras parcerias na noite, quando, com uma delas, adotou o nome de Rick, inspirado por um dos integrantes da boy band Menudo.





O encontro com Renner Reis foi ao acaso —pelo telefone. Em 1986, ao ligar para uma casa noturna para pedir um equipamento emprestado, Rick ouviu a voz de Ivair dos Reis Gonçalves do outro lado da linha. Ficou curioso pelo seu timbre e decidiu conhecê-lo. A química uniu abordagens diferentes —o cancioneiro popular trazido por Rick e o apelo urbano do rock nacional apreciado por Renner, que tocava desde os 14.





Foram cinco anos cantando juntos em bares até a gravação do primeiro disco independente, em 1989, "Atitudes", com composições autorais. Diferente do que ficou conhecido nacionalmente depois, neste primeiro trabalho, Renner é quem fazia a primeira voz e Rick, a segunda.





O álbum chamou a atenção de Zezé Di Camargo e Luciano, que fizeram a ponte com o produtor Manuel Nenzinho Pinto. O contato rendeu o LP "Rick & Renner", de 1992, pela gravadora Chantecler, com músicas como "Você Decide", "Olhando nos Teus Olhos" e "Mal de Amor".





Mudaram-se para São Paulo e seguiram gravando mais álbuns ao longo da década, até o momento de maior sucesso, em 1998, com o CD "Mil Vezes Cantarei", o sexto disco da dupla. Na ocasião, a faixa "Ela É Demais", composta por Elias Muniz, ficou nas paradas de sucesso por cinco meses consecutivos.





Rick e Renner foram uma das grandes duplas da música sertaneja na década de 1990, quando o gênero absorveu influências urbanas e se tornou um dos mais ouvidos do Brasil. Os dois lançaram quatro álbuns na década —"Volume 2", de 1994, "Volume 3", de 1997, e "Instante Mágico", de 1999, além do disco de estreia e de "Mil Vezes Cantarei". São deles sucessos como "Cara Metade", "Baby", "Saudade Pesada", "Fim de Semana", "Muleca" e "Paixão de Peão", entre outros.