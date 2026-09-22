Quem é Bruno Avelar, amigo de Neymar que estava em voo que sumiu com cantor Rick

O empresário, palestrante e escritor Bruno Avelar, 41, está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu após decolar de Porto Belo, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21). A aeronave levava também o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, um videomaker e o piloto. Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região.

Natural de Belo Horizonte, Avelar atua no mercado de networking e criou o projeto O Poder do Network, voltado a eventos e mentorias sobre empreendedorismo e conexões profissionais. Ele começou a trabalhar ainda na adolescência, no setor de cosméticos, e passou por países como Portugal, Espanha e Inglaterra. Em 2015, se mudou com a mulher e os dois filhos para os Estados Unidos, onde viveu por anos antes de retornar ao Brasil.

Avelar escreveu os livros "Página 67" e "Descubra seu Nível de Maturidade". Na televisão, integrou o Operação Mesquita, apresentado por Otávio Mesquita no SBT, em um quadro dedicado a entrevistas, histórias e bastidores de nomes do entretenimento e do empreendedorismo.

O influenciador também mantém proximidade com Neymar. Ele atua como apresentador dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr. e aparece com frequência ao lado do jogador e do pai dele. Dois posts fixados no perfil de Avelar no Instagram mostram fotos dele ao lado do camisa 10 do Santos.

O influenciador também atua na política. Em abril deste ano, passou a fazer parte da campanha de Augusto Cury (Avante), integrando o grupo de conselheiros do presidenciável. Nesta segunda, após o desaparecimento do helicóptero, o candidato se manifestou nas redes sociais.

"Recebi uma notícia que está me preocupando muito. Eu sou muito amigo do Bruno Avelar e o helicóptero dele está desaparecido desde o meio-dia. Torcendo por você, Bruno, para que nada tenha acontecido", afirmou.

Antes de embarcar no helicóptero, Avelar esteve em outro voo ao lado do cantor Rick. Os dois mantêm uma relação próxima e estiveram juntos em eventos recentes. Em março, o cantor participou da festa de 41 anos do empresário, realizada em Alphaville.

Segundo a assessoria de Avelar, a equipe acompanha as buscas e aguarda informações oficiais. "Não há registro ou confirmação de acidente aéreo na região em que a aeronave sobrevoava, o que nos mantém tranquilos e esperançosos enquanto aguardamos o restabelecimento do contato ou informações oficiais", afirma nota divulgada nas redes.