Esposa de empresário que estava com Rick em helicóptero desaparecido diz crer em milagre

Lívia Avelar, mulher do empresário Bruno Avelar, que estava na aeronave ao lado do cantor Rick, da dupla com Renner, afirmou que acredita em um "milagre" enquanto as equipes de resgate avançam pelo segundo dia de buscas na Serra Catarinense.

Em uma publicação no Instagram, Lívia disse que ainda não há informação confirmada sobre uma eventual queda e afirmou acreditar que o marido e os demais ocupantes podem estar aguardando socorro.

"Seguimos incansavelmente nas buscas. Foram reforçadas as equipes em solo e mais aeronaves estão vindo. Ainda não temos nenhuma informação de queda e seguimos crendo que eles estão seguros aguardando socorro!", escreveu.

A mensagem foi publicada enquanto bombeiros e equipes especializadas ampliavam a operação para tentar localizar a aeronave. "Continue firme, meu amor! Já, já estaremos juntos glorificando os feitos do Senhor! Será mais um lindo testemunho. Estamos em oração por vocês! Aguenta firme, meu herói", completou Lívia.

Ela também agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde que a notícia do desaparecimento veio a público e falou sobre a mobilização em torno das buscas. "Obrigada por toda essa corrente do bem", escreveu.

O helicóptero perdeu comunicação durante a tarde de segunda-feira (21), enquanto fazia o trajeto entre o litoral de Santa Catarina e a região de São Joaquim. Entre os ocupantes estão Rick, 59, e Bruno Avelar, 41, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pelas assessorias. Também estavam a bordo o videomaker Paulo Soares e o piloto, conforme comunicado publicado pela equipe de Bruno.[As buscas começaram ainda na segunda-feira e foram prejudicadas pelas condições climáticas e pelo terreno de difícil acesso. Na madrugada desta terça, os trabalhos continuaram em uma região de mata, com equipes concentradas no ponto considerado prioritário pelas autoridades.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação, com veículos de tração 4x4 para acessar áreas de mata e terrenos considerados difíceis. O Corpo de Bombeiros também previu o uso de cães de busca e resgate para reforçar os trabalhos.

A Força Aérea Brasileira também foi acionada. A operação conta com um helicóptero Black Hawk (H-60) e um avião SC-105 Amazonas, aeronaves empregadas em missões de busca e salvamento.

Bruno Avelar é empresário, escritor e palestrante e ficou conhecido pelo projeto "O Poder do Network", voltado a conexões profissionais. Ele também mantinha relação próxima com personalidades como Neymar e participou de eventos ligados ao Instituto Projeto Neymar Jr.