Motorista morre após carro bater em caminhão e cerca em Cachoeiro

Um homem de 60 anos, identificado como Edelmir Bernardino Azevedo, morreu após o carro que dirigia bater contra o semirreboque de um caminhão e atingir a estaca de uma cerca na ES 486, no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que, ao passar por uma curva, viu o carro, um Chevrolet Corsa Sedan. Segundo o relato, o veículo estaria em alta velocidade, perdeu o controle da direção e bateu contra o semirreboque. Após a colisão, o Corsa rodou na pista e atingiu uma cerca de madeira.





Edelmir teve a morte constatada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo.





A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Após os trabalhos periciais, a pista foi totalmente liberada.





O motorista do caminhão permaneceu no local e foi liberado. O carro da vítima ficou sob os cuidados de familiares. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.