Meneguelli se declara de centro-direita, rejeita polarização e descarta escolha entre Lula e Flávio

Sobre se posicionar entre Lula e Flávio Bolsonaro, Meneguelli prefere reforçar o voto em Ronaldo Caiado (PSD), do mesmo partido. “Seria uma indelicadeza com o meu candidato."





O parlamentar também preferiu não escolher um candidato a governador no Espírito Santo, afirmando ser uma decisão do PSD só se posicionar no segundo turno.





Durante a entrevista, Meneguelli criticou os penduricalhos e atacou a verba dos gabinetes, inclusive a destinada para deputados estaduais, questionando também o uso de veículos oficiais e auxílio-refeição.





Afirmou, ainda, que defende a mudança na regulamentação das bets, proibindo o uso para adolescentes e jovens e impedindo a propaganda das empresas em jogos transmitidos pela televisão. “Para mim, bets são um jogo de azar, e jogo de azar é proibido no país”, frisa Meneguelli.