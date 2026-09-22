Entenda golpe do falso sequestro em que vítimas são monitoradas por videochamadas

Uma simples ligação, uma história inventada e minutos de puro desespero. O golpe do falso sequestro levou uma família de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a momentos de tensão na manhã de domingo (20).





Esse tipo de crime, segundo o delegado Alysson Pereira Pequeno, titular da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), explora justamente o medo da vítima. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (22), ele explicou que os criminosos criam uma situação de urgência para pressioná-la a fazer transferências de dinheiro, mantendo a vítima em videochamada, sob a ameaça de que algo grave aconteça à suposta pessoa sequestrada.





“O que a gente recomenda nesse tipo de situação é cautela. Muita calma quando receber qualquer tipo de ligação de números estranhos. Nunca sair apressadamente fazendo aquilo que é orientado por esses criminosos, pois pode ter um final não muito feliz. Procurar de forma imediata ajuda das autoridades policiais”, orientou o delegado.





Segundo Alysson, o golpe do falso sequestro pode envolver mais de uma vítima. Uma delas é convencida a sair do local onde está e permanece durante todo o tempo em contato com os criminosos por telefone. Durante a conversa, os suspeitos podem pedir que a pessoa faça o espelhamento da tela do celular.





Com acesso ao aparelho, os criminosos conseguem contatos e outras informações que podem ser usadas para ampliar o golpe. Enquanto mantêm a primeira vítima ocupada ao telefone, eles entram em contato com familiares e pessoas próximas.





Aos parentes, os suspeitos dizem que a vítima foi sequestrada e está mantida em cárcere. Em seguida, fazem ameaças e exigem dinheiro para supostamente garantir a libertação dela.