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Hospital Francisco de Assis expande atuação e amplia capacidade de atendimento no Sul do ES

O Hospital Francisco de Assis (Hifa) apresenta uma trajetória marcada pela ampliação dos serviços e da estrutura de atendimento à população

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 10:31

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 set 2026 às 10:31
Maternidade do Hifa tem atendimento de referência
Maternidade do Hifa tem atendimento de referência Divulgação/Hifa

De hospital infantil a hospital para toda a família. Essa é a trajetória do Hospital Francisco de Assis (Hifa), que expandiu a atuação ao longo das décadas e hoje reúne serviços voltados a diferentes necessidades de saúde, acompanhando as demandas de Cachoeiro de Itapemirim e de municípios do Sul do Espírito Santo.

“O hospital nasceu com foco no atendimento infantil, avançou para o cuidado com as mães e agora se consolida como um hospital geral, ampliando cada vez mais sua capacidade de atendimento”, afirma o presidente do grupo Hifa, Winston Roberto Machado.

Segundo ele, essa transformação pode ser observada na unidade Aquidaban, em Cachoeiro, que ampliou sua atuação como hospital geral e passou a oferecer atendimento também à população adulta.

Unidade Aquidaban, em Cachoeiro, ampliou sua atuação como hospital geral e passou a oferecer atendimento também à população adulta
Unidade Aquidaban, em Cachoeiro, ampliou sua atuação como hospital geral e passou a oferecer atendimento também à população adulta Divulgação/Hifa

Entre os serviços também estão a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Adulto e atendimentos de diferentes especialidades, tendo a Pediatria Clínica e Cirúrgica, Maternidade, Urologia de urgência e Hemorragia Digestiva como referências.

Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, ampliou a atuação e passou a oferecer novos serviços e especialidades à população
Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, ampliou a atuação e passou a oferecer novos serviços e especialidades à população Divulgação/Hifa

Já em Guarapari, o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz também ampliou a atuação e passou a oferecer novos serviços e especialidades à população, fortalecendo a assistência hospitalar na região.

Outro destaque é o Hifa Laboratório, que conta com equipamentos de última geração e estrutura voltada à realização de exames laboratoriais que priorizam a qualidade e agilidade. O serviço também oferece exames especializados, incluindo análises de biologia molecular, ampliando a capacidade diagnóstica da instituição.

A expansão dos serviços também chegou à área de tratamentos especializados. Em junho de 2026, o Hifa inaugurou o Serviço de Hemodiálise Theodorico de Assis Ferraço, em Cachoeiro de Itapemirim, primeira clínica satélite de hemodiálise do Sul do Espírito Santo. A unidade tem capacidade para atender até 270 pacientes e realizar cerca de 3.510 sessões por mês.

O crescimento da estrutura ainda é acompanhado pelo investimento em qualidade e segurança. De acordo com o presidente do grupo, Winston Roberto Machado,  o Hifa é o único hospital filantrópico do Sul do Espírito Santo a conquistar a certificação ONA Nível 3, que reconhece a excelência na gestão e nos processos assistenciais.

“Aos 55 anos, o Hifa carrega uma história de crescimento construída lado a lado com a população. O que nasceu como um hospital dedicado às crianças foi ganhando novos espaços, serviços e especialidades à medida que surgiam novas necessidades de cuidado. Cada ampliação representa a resposta de uma instituição que cresceu para cuidar de mais pessoas, de mais formas e em diferentes momentos da vida”, finaliza.

Hospital Francisco de Assis (Hifa)

Instagram: @hifaes

Site: https://hifa.org.br/

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