Hospital Francisco de Assis expande atuação e amplia capacidade de atendimento no Sul do ES

“Aos 55 anos, o Hifa carrega uma história de crescimento construída lado a lado com a população. O que nasceu como um hospital dedicado às crianças foi ganhando novos espaços, serviços e especialidades à medida que surgiam novas necessidades de cuidado. Cada ampliação representa a resposta de uma instituição que cresceu para cuidar de mais pessoas, de mais formas e em diferentes momentos da vida”, finaliza.