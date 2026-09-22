Hospital Francisco de Assis expande atuação e amplia capacidade de atendimento no Sul do ES

De hospital infantil a hospital para toda a família. Essa é a trajetória do Hospital Francisco de Assis (Hifa), que expandiu a atuação ao longo das décadas e hoje reúne serviços voltados a diferentes necessidades de saúde, acompanhando as demandas de Cachoeiro de Itapemirim e de municípios do Sul do Espírito Santo.
“O hospital nasceu com foco no atendimento infantil, avançou para o cuidado com as mães e agora se consolida como um hospital geral, ampliando cada vez mais sua capacidade de atendimento”, afirma o presidente do grupo Hifa, Winston Roberto Machado.
Segundo ele, essa transformação pode ser observada na unidade Aquidaban, em Cachoeiro, que ampliou sua atuação como hospital geral e passou a oferecer atendimento também à população adulta.
Entre os serviços também estão a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Adulto e atendimentos de diferentes especialidades, tendo a Pediatria Clínica e Cirúrgica, Maternidade, Urologia de urgência e Hemorragia Digestiva como referências.
Já em Guarapari, o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz também ampliou a atuação e passou a oferecer novos serviços e especialidades à população, fortalecendo a assistência hospitalar na região.
Outro destaque é o Hifa Laboratório, que conta com equipamentos de última geração e estrutura voltada à realização de exames laboratoriais que priorizam a qualidade e agilidade. O serviço também oferece exames especializados, incluindo análises de biologia molecular, ampliando a capacidade diagnóstica da instituição.
A expansão dos serviços também chegou à área de tratamentos especializados. Em junho de 2026, o Hifa inaugurou o Serviço de Hemodiálise Theodorico de Assis Ferraço, em Cachoeiro de Itapemirim, primeira clínica satélite de hemodiálise do Sul do Espírito Santo. A unidade tem capacidade para atender até 270 pacientes e realizar cerca de 3.510 sessões por mês.
O crescimento da estrutura ainda é acompanhado pelo investimento em qualidade e segurança. De acordo com o presidente do grupo, Winston Roberto Machado, o Hifa é o único hospital filantrópico do Sul do Espírito Santo a conquistar a certificação ONA Nível 3, que reconhece a excelência na gestão e nos processos assistenciais.
“Aos 55 anos, o Hifa carrega uma história de crescimento construída lado a lado com a população. O que nasceu como um hospital dedicado às crianças foi ganhando novos espaços, serviços e especialidades à medida que surgiam novas necessidades de cuidado. Cada ampliação representa a resposta de uma instituição que cresceu para cuidar de mais pessoas, de mais formas e em diferentes momentos da vida”, finaliza.