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Flávia Saraiva confirma romance com Felipe Carneiro, ex-goleiro do São Paulo

Ginasta publicou declaração nas redes para comemorar o aniversário do jogador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 11:12

A ginasta Flávia Saraiva e o goleiro Felipe Carneiro
A ginasta Flávia Saraiva e o goleiro Felipe Carneiro Reprodução Instagram Flavia Saraiva
Flávia Saraiva, 26, se declarou para o novo namorado, o goleiro Felipe Carneiro, 23, nesta segunda-feira (21) nos stories de seu Instagram. A ginasta usou as redes para parabenizar o jogador pelo aniversário e publicou fotos de momentos íntimos entre os dois.
"Feliz aniversário, meu amor! Espero que você aproveite muito seu dia. Sou muito feliz por ter você na minha vida. Você é muito especial para mim. Te amo", escreveu Flávia.
Os rumores sobre o novo relacionamento ganharam força depois de aparições públicas e interações entre os dois nas redes sociais. No começo do mês, eles foram vistos juntos curtindo os shows do Rock in Rio. A assessoria da ginasta confirmou o status de relacionamento do casal à reportagem.
Felipe também já havia se declarado para Flávia. Após a ginasta conquistar o ouro nas barras assimétricas na etapa da Copa do Mundo de Ginástica na Hungria, no último sábado (19), o goleiro publicou uma mensagem de apoio e escreveu: "Você é a melhor do mundo, te amo".
Pernambucano nascido em Recife, o goleiro começou a sua carreira nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Vestindo a camisa do tricolor paulista, Felipe foi campeão Paulista Sub-15, do Torneio Brasil-Japão Sub-15, da Copa do Brasil Sub-17 e da Supercopa Sub-17.
Em 2022, foi transferido para o North Texas SC, nos Estados Unidos. No ano seguinte, voltou para o Brasil e passou pelo América de Natal e Comercial FC, em Ribeirão Preto. Atuou brevemente no Valadares EC, em Portugal, e no Acadêmica Vitória, em Pernambuco.
Em fevereiro deste ano, foi transferido para a Espanha e, desde então, defende a camisa do Real Murcia C, clube fundado em 1908 que atualmente disputa a Terceira Divisão Espanhola.

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