Buscas por helicóptero com cantor Rick em SC têm reforço de drone térmico

As buscas pelo helicóptero que desapareceu na serra de Santa Catarina com o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e outras três pessoas avançaram durante a madrugada desta terça-feira, 22, após uma trégua na chuva em Urubici. Equipes de segurança atuam em diferentes pontos da região e utilizam um drone térmico para auxiliar na localização da aeronave.