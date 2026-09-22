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Buscas por helicóptero com cantor Rick em SC têm reforço de drone térmico

Três frentes atuam na operação, que tem buscas concentradas na região de Vacas Gordas e no último ponto de localização do celular de um tripulante
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 11:08

Buscas por helicóptero com cantor Rick têm reforço de drone térmico em Santa Catarina
Buscas por helicóptero com cantor Rick têm reforço de drone térmico em Santa Catarina Avener Prado/Folhapress

As buscas pelo helicóptero que desapareceu na serra de Santa Catarina com o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e outras três pessoas avançaram durante a madrugada desta terça-feira, 22, após uma trégua na chuva em Urubici. Equipes de segurança atuam em diferentes pontos da região e utilizam um drone térmico para auxiliar na localização da aeronave.

Segundo o prefeito de Urubici, Leandro Corrêa (PSD), a operação reúne três frentes de trabalho. A Defesa Civil atua no atendimento à população, enquanto as forças de segurança realizam as buscas pelo helicóptero. Uma equipe de inteligência também participa da operação e emprega o equipamento térmico na procura pela aeronave.

Uma nova equipe reforça os trabalhos desde as 6h e amplia a área de busca. O centro de comando da operação está instalado na Prefeitura de Urubici.

As autoridades restringem o uso de aeronaves e drones nas áreas onde as equipes atuam, para evitar interferências na operação. A prefeitura orienta voluntários que queiram auxiliar a procurar o centro de comando antes de se deslocarem para as regiões de busca.

Até o início da manhã desta terça-feira, a aeronave e os quatro ocupantes não haviam sido localizados.

O helicóptero perdeu comunicação na tarde de segunda-feira, 21, durante um voo que havia partido de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto. A procura foi direcionada para a região de Vacas Gordas, em Urubici, e para o último ponto de localização do celular de um dos tripulantes.

A assessoria de Rick confirmou ao Estadão que o cantor estava na aeronave com o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto. A Força Aérea Brasileira (FAB), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina participam das buscas.

A FAB informou que duas aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento foram empregadas na ocorrência: um helicóptero H-60 Black Hawk e um SC-105 Amazonas.

A JTA, empresa proprietária do helicóptero, afirmou que a aeronave havia sido emprestada para uso de Avelar e Rick e que não havia confirmação de acidente. As informações são apuradas pelos órgãos responsáveis.

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