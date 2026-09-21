Palco onde Gloria Groove se apresentava cede, e dois bailarinos caem em buraco

Um pedaço do palco em que Gloria Groove se apresentava no Spring Festival Unity, em Viçosa (MG), cedeu na noite de sábado (19). Dois bailarinos que se apresentavam com ela caíram no buraco que foi formado pela queda da estrutura.

O momento, que foi registrado por frequentadores, ocorreu enquanto Gloria entoava a música "YoYo". A cantora, que aparentemente não percebeu o acidente, continuou cantando.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais neste domingo (20), é possível ver funcionários do evento correndo para tentar socorrer os bailarinos que caíram. "O palco caiu!", diz uma voz que pode ser ouvida no vídeo.

Segundo a equipe da artista drag queen, os dois passam bem e não ficaram feridos. A equipe do Spring Festival Unity não se manifestrou sobre o assunto.