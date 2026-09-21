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Palco onde Gloria Groove se apresentava cede, e dois bailarinos caem em buraco

Segundo a equipe da artista, os dançarinos passam bem e não ficaram feridos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 11:30

Momento, que foi registrado por frequentadores, ocorreu no Spring Festival Unity, em Viçosa (MG)
Momento, que foi registrado por frequentadores, ocorreu no Spring Festival Unity, em Viçosa (MG) Reprodução Instagram / FolhaPress
Um pedaço do palco em que Gloria Groove se apresentava no Spring Festival Unity, em Viçosa (MG), cedeu na noite de sábado (19). Dois bailarinos que se apresentavam com ela caíram no buraco que foi formado pela queda da estrutura.
O momento, que foi registrado por frequentadores, ocorreu enquanto Gloria entoava a música "YoYo". A cantora, que aparentemente não percebeu o acidente, continuou cantando.
Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais neste domingo (20), é possível ver funcionários do evento correndo para tentar socorrer os bailarinos que caíram. "O palco caiu!", diz uma voz que pode ser ouvida no vídeo.
Segundo a equipe da artista drag queen, os dois passam bem e não ficaram feridos. A equipe do Spring Festival Unity não se manifestrou sobre o assunto.
Segundo as páginas oficiais do evento, o show de Gloria Groove estava marcado para 18h. A noite seguiria com apresentações de outros artistas, como Hariel e Orochi.

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