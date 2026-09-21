Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto: "deu trabalho"

Aos 63 anos, Marisa Orth protagoniza o primeiro filme da plataforma Amasso, produção que tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz. O projeto ainda não foi disponibilizado na íntegra, mas já ganhou uma prévia em vídeo.

Marisa comentou sobre o trabalho no sábado (19), enquanto está em Lisboa, em Portugal, onde também cumpre uma agenda profissional.

A atriz se prepara para estrear uma peça escrita e protagonizada por Miguel Falabella e aproveitou as redes sociais para contar aos seguidores algumas novidades sobre os projetos que estão em andamento.

Ao falar sobre o filme sensual, ela fez questão de destacar o cuidado empregado na realização. "Filme caprichadérrimo, fui convidada para ser a primeira desse portal sensual, vamos dizer assim, direção do Gringo Cardia", afirmou.

A atriz também adiantou que o público ainda precisará esperar alguns dias para conferir a produção completa. Por enquanto, apenas o trailer está disponível. O lançamento do filme inteiro está previsto para o dia 30.

Marisa resumiu o processo de gravação de maneira bem-humorada ao comentar o resultado. "Tá lindo? Deu trabalho, tá bonito, é isso, explicando", disse.

O trabalho reúne Marisa e Vitor Gadelha como protagonistas e parte de uma proposta de sensualidade. Ela também afirma que a produção aposta em cenas de insinuação e deixa parte da narrativa aberta à imaginação de quem assiste.