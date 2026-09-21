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Viralizou

Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show

Momento aconteceu em Belo Horizonte e viralizou após ser filmado por algumas pessoas presentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 12:40

Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show Reprodução / FolhaPress
Ivete Sangalo, 54, viralizou nas redes sociais ao fazer com a mão o sinal de "L", usado por apoiadores do presidente Lula (PT) --candidato à reeleição neste ano. O momento aconteceu durante show realizado no sábado (19) em Belo Horizonte e foi filmado por algumas pessoas presentes.
O sinal feito pela cantora baiana foi uma resposta a parte da plateia, que gritava o nome de Lula na direção do palco. Na hora, ela entoava a canção "Zé do Caroço", considerada um hino de resistência e de valorização da liderança comunitária.
A artista estava na capital mineira para apresentar a turnê Clareou. Ela fez show na área externa do Ginásio Poliesportivo Jornalista Felipe Drummond, conhecido como Mineirinho.
Em 2022, Ivete também demonstrou apoio a Lula na campanha eleitoral que o levou de volta à Presidência. Na época, durante uma apresentação em Salvador, a cantora começou a dançar quando o público começou a entoar "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula".
"Não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?", disse ela em seguida, também fazendo o "L" com a mão. Antes disso, Ivete era considerada "isentona", por evitar se posicionar de forma pública sobre política. Ela chegou a ser criticada por isso.
Além da cantora, outros artistas manifestaram apoio a Lula nas eleições deste ano. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Xamã, Paulinho da Viola, Sophie Charlotte, Malu Mader e Zélia Duncan foram alguns dos que apareceram em um vídeo declarando voto no político.

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