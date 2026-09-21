Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos juntos

A relação de Thiago Lacerda e Vanessa Lóes chegou ao fim depois de 25 anos. O ator confirmou que os dois estão separados em entrevista publicada pelo jornal O Globo neste domingo (20).

Juntos desde 2001, eles construíram uma família longe da exposição constante dos holofotes e são pais de três filhos.

Thiago falou sobre o momento pessoal ao comentar a separação e classificou o processo como recente e delicado. "A gente está separado. São 25 anos de uma vida. É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza", afirmou.

O ator também disse que atravessa um período de dor, mas ressaltou que a experiência trouxe aprendizados. "Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente", declarou.

A confirmação acontece enquanto Thiago está de volta à televisão. Ele integra o elenco de "Por Você", novela das 7 da Globo, mantendo uma presença frequente na dramaturgia depois de décadas de carreira.

Vanessa, por outro lado, está afastada das telas há mais de dez anos. A atriz também manteve uma atuação mais discreta diante do público nos últimos anos, enquanto os dois priorizaram a vida familiar e a criação dos filhos.

A história do casal começou em 2001, quando Thiago e Vanessa iniciaram o namoro.

Em março de 2007, seis anos depois do início do relacionamento, os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima realizada na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro.