Fiuk anuncia fim da carreira solo e retorno para banda Hori

O cantor Fiuk anunciou o fim de sua carreira solo e o retorno da banda Hori, grupo que marcou o início de sua trajetória musical nos anos 2000. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (18), durante um show para 67 pessoas em Campinas, no interior de São Paulo. A apresentação ocorreu em uma casa de eventos com capacidade para mil pessoas.
"A banda Hori tá de volta! Esse é o meu lugar, eu demorei muito pra entender aqui até que eu me sinto em casa. Então agora eu sou vocalista da banda Hori!", disse Fiuk durante apresentação para as dezenas de fãs.
No começo do mês, Fiuk anunciou que iria interromper a carreira musical por tempo indeterminado. Em meio a uma crise familiar e financeira, o cantor havia retomado os planos de voltar aos palcos após cerca de dez anos, mas decidiu cancelar as apresentações que estavam previstas na nova agenda. Uma delas, foi mantida: o que ocorreu ontem em Campinas.
"Eu tomei uma decisão muito importante e eu decidi cancelar os shows que estavam marcados, mas existe um show que eu decidi manter e eu vou fazer ele por uma razão muito especial, esse show vai ser meu último show como cantor e por tempo indeterminado", começou o artista, em um vídeo publicado no Instagram.
Fiuk Cantor
A relação de Fiuk com a música começou ainda na adolescência. Por volta dos 13 aos 15 anos, ele integrou a banda No Name, seu primeiro projeto musical, antes de assumir os vocais da Hori.
O grupo, formado também por Xande Bispo, na bateria, Cleiton Galvão, no baixo, Max Klein, na guitarra solo e nos vocais de apoio, e Renan Augusto, na guitarra base e nos vocais de apoio, permaneceu em atividade até 2011.
Com a Hori, o filho de Fábio Jr. ganhou projeção entre o público jovem e emplacou músicas como "A Paz", "Linda", "Tão Linda", "Só Você", "Diga Que Me Quer", "Segredo e Quando Você Voltar". A banda também integrou a trilha sonora de Malhação ID (2009 e 2010), com "Quem Eu Sou" como tema de abertura. Na mesma época, Fiuk fazia parte do elenco da novela.
Depois do fim da Hori, o cantor seguiu em carreira solo e lançou os álbuns Sou Eu, em 2011, e Vira-Lata, em 2013. Também apresentou trabalhos como os singles "Amor (Na Sua Versão Mais Pura)" e "Penso em Você".
Em 2026, Fiuk retomou os lançamentos musicais com o EP M, Vol. 2 e passou a se apresentar com a Fiuk III, que reúne também o baterista e o baixista da Hori. O projeto marcou a tentativa de retorno aos palcos depois de aproximadamente uma década.
Agora, após anunciar o cancelamento das demais apresentações, Fiuk mantém apenas o show de Campinas como uma espécie de encerramento dessa nova etapa.
A mudança na trajetória musical ocorre em meio às declarações recentes de Fiuk sobre dificuldades financeiras. Em agosto, o cantor afirmou que atravessava um período difícil e que havia parcelado despesas e impostos. "Eu estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto", disse.
Na mesma entrevista, ao portal Metrópoles, Fiuk também falou sobre o afastamento do pai, Fábio Jr., e da irmã, Cleo Pires. Segundo o cantor, os três não mantêm mais contato. "Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais", declarou.
Dias depois, Fiuk voltou a falar sobre suas finanças nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, contou que vendeu um dos carros para quitar impostos atrasados de suas empresas.
O cantor também surpreendeu ao revelar que seu custo de vida dele varia entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por mês.
Em entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, o filho de Fábio Jr. afirmou viver como "filho de Deus até aqui". Sobre suas ocupações, ele disse: "Eu componho, já tive música em top 1. Já fui vocalista de banda de rock. Sou autor também, fiz um roteiro que já tentaram comprar algumas vezes. Vendo carro, toco bateria...".
A respeito de sua principal fonte de renda, Fiuk comentou ser a publicidade e venda de carros, além de ressaltar a volatilidade em termos de entrada de dinheiro. "Agora que eu estou escalando, fazendo intermediação de vendas, que eu consigo crescer".