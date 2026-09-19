Fiuk anuncia fim da carreira solo e retorno para banda Hori

O cantor Fiuk anunciou o fim de sua carreira solo e o retorno da banda Hori, grupo que marcou o início de sua trajetória musical nos anos 2000. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (18), durante um show para 67 pessoas em Campinas, no interior de São Paulo. A apresentação ocorreu em uma casa de eventos com capacidade para mil pessoas.