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Cancelou apresentações

Fiuk anuncia último show antes de pausa na música: 'Preciso seguir um caminho diferente'

O cantor explicou que pretende transformar a apresentação em uma despedida junto ao público que acompanhou sua trajetória musical
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 08:25

Fiuk diz que conseguiu novo emprego após relatar crise financeira
Fiuk vai interromper a carreira Reprodução/Instagram/@fiuk

Fiuk anunciou nesta quarta-feira, 9, que vai interromper a carreira musical por tempo indeterminado. Em meio a uma crise familiar e financeira, o cantor havia retomado os planos de voltar aos palcos após cerca de dez anos, mas decidiu cancelar as apresentações que estavam previstas na nova agenda. Uma delas, porém, será mantida: o artista fará um último show ainda em setembro, em Campinas, no interior de São Paulo.

"Eu tomei uma decisão muito importante e eu decidi cancelar os shows que estavam marcados, mas existe um show que eu decidi manter e eu vou fazer ele por uma razão muito especial, esse show vai ser meu último show como cantor e por tempo indeterminado", começou o artista, em um vídeo publicado no Instagram.

A apresentação está marcada para 18 de setembro. Fiuk subirá ao palco com a Fiuk III, banda criada para acompanhar a nova fase de sua carreira. Os ingressos estão no lote promocional, por R$ 55, com a taxa de serviço incluída.

O cantor explicou que pretende transformar a apresentação em uma despedida junto ao público que acompanhou sua trajetória musical.

"Eu quero fazer esse último show do jeito que ele merece. Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês e cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo junto com vocês, que estiveram sempre comigo, que me acompanharam e escutaram essas músicas. Então, se você quiser viver esse momento comigo, esse é o show, esse é o local, essa é a data. Depois disso, eu preciso seguir um caminho diferente. Gratidão", finalizou.

A trajetória de Fiuk na música

A relação de Fiuk com a música começou ainda na adolescência. Por volta dos 13 aos 15 anos, ele integrou a banda No Name, seu primeiro projeto musical, antes de assumir os vocais da Hori.

O grupo, formado também por Xande Bispo, na bateria, Cleiton Galvão, no baixo, Max Klein, na guitarra solo e nos vocais de apoio, e Renan Augusto, na guitarra base e nos vocais de apoio, permaneceu em atividade até 2011.

Com a Hori, o filho de Fábio Jr. ganhou projeção entre o público jovem e emplacou músicas como A Paz, Linda, Tão Linda, Só Você, Diga Que Me Quer, Segredo e Quando Você Voltar. A banda também integrou a trilha sonora de Malhação ID (2009 e 2010), com Quem Eu Sou como tema de abertura. Na mesma época, Fiuk fazia parte do elenco da novela.

Depois do fim da Hori, o cantor seguiu em carreira solo e lançou os álbuns Sou Eu, em 2011, e Vira-Lata, em 2013. Também apresentou trabalhos como os singles Amor (Na Sua Versão Mais Pura) e Penso em Você.

Em 2026, Fiuk retomou os lançamentos musicais com o EP M, Vol. 2 e passou a se apresentar com a Fiuk III, que reúne também o baterista e o baixista da Hori. O projeto marcou a tentativa de retorno aos palcos depois de aproximadamente uma década.

Agora, após anunciar o cancelamento das demais apresentações, Fiuk mantém apenas o show de Campinas como uma espécie de encerramento dessa nova etapa.

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