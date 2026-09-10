Fiuk anuncia último show antes de pausa na música: 'Preciso seguir um caminho diferente'

"Eu quero fazer esse último show do jeito que ele merece. Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês e cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo junto com vocês, que estiveram sempre comigo, que me acompanharam e escutaram essas músicas. Então, se você quiser viver esse momento comigo, esse é o show, esse é o local, essa é a data. Depois disso, eu preciso seguir um caminho diferente. Gratidão", finalizou.