Renda, consumo e patrimônio: o que realmente mostra se alguém é rico

O Banco Central mostra por que essa distinção importa. Em junho de 2026, o endividamento das famílias chegou a 49,8% da renda acumulada em doze meses, e o comprometimento da renda com dívidas alcançou 28,9%. Crédito pode ser útil para antecipar decisões e financiar projetos. O problema começa quando ele é usado para sustentar um padrão que a renda, sozinha, não comporta.





A economia comportamental ajuda a explicar essa armadilha. Estudos mostram que bens visíveis podem funcionar como sinais de renda e status. Outra pesquisa, baseada em mais de 2 milhões de transações bancárias, encontrou associação entre acreditar que gastar sinaliza riqueza, gastar de forma mais extravagante e apresentar maior vulnerabilidade financeira.





É aqui que entra a chamada inflação do estilo de vida: a renda cresce e as despesas crescem junto. O avanço profissional acontece, mas quase nada dele vira avanço patrimonial. Se alguém que recebe R$ 15 mil separa R$ 3 mil por mês, são R$ 36 mil por ano e R$ 360 mil em dez anos, mesmo antes de considerar qualquer rendimento. O resultado não chama atenção no primeiro mês. É justamente por isso que patrimônio costuma ser silencioso.





Consumir não é errado. Dinheiro também serve para viver bem. A questão é se todo aumento de renda precisa virar imediatamente aumento de despesa. Trabalho gera renda. A disciplina decide quanto dessa renda será transformada em segurança, oportunidade e liberdade no futuro.





Talvez a melhor medida de riqueza não seja o padrão de vida que conseguimos mostrar, mas por quanto tempo conseguimos escolher sem depender da próxima parcela, do próximo limite ou do próximo salário.