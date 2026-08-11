Investimentos: a disciplina pode importar mais do que a rentabilidade

Há uma cena comum entre quem começa a investir: a pessoa passa horas comparando CDBs, fundos e outras aplicações para descobrir onde pode ganhar um pouco mais. Ao mesmo tempo, não sabe quanto consegue guardar por mês, investe quando sobra e interrompe os aportes diante de qualquer aperto.





Rentabilidade importa. Mas, para quem ainda está formando patrimônio, ela não faz milagres.

Uma simulação simples ajuda a colocar isso em perspectiva. Imagine alguém que invista R$ 500 por mês durante 20 anos. A uma rentabilidade hipotética de 8% ao ano, chegaria a cerca de R$ 284 mil. Se conseguisse 10% ao ano, mantendo o mesmo aporte, alcançaria aproximadamente R$ 359 mil.





Agora mude outra variável. Em vez de buscar dois pontos percentuais a mais de retorno, essa pessoa aumenta o aporte de R$ 500 para R$ 700 e mantém os mesmos 8% ao ano. O patrimônio final iria para cerca de R$ 398 mil.