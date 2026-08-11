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Finanças pessoais

Investimentos: a disciplina pode importar mais do que a rentabilidade

Aumentar os aportes todos os meses pode ter impacto maior no patrimônio do que buscar pequenas diferenças de rendimento

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 08:34

Públicado em 

11 ago 2026 às 08:34
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte Vicente Duarte

Há uma cena comum entre quem começa a investir: a pessoa passa horas comparando CDBs, fundos e outras aplicações para descobrir onde pode ganhar um pouco mais. Ao mesmo tempo, não sabe quanto consegue guardar por mês, investe quando sobra e interrompe os aportes diante de qualquer aperto.


Rentabilidade importa. Mas, para quem ainda está formando patrimônio, ela não faz milagres.

Uma simulação simples ajuda a colocar isso em perspectiva. Imagine alguém que invista R$ 500 por mês durante 20 anos. A uma rentabilidade hipotética de 8% ao ano, chegaria a cerca de R$ 284 mil. Se conseguisse 10% ao ano, mantendo o mesmo aporte, alcançaria aproximadamente R$ 359 mil.


Agora mude outra variável. Em vez de buscar dois pontos percentuais a mais de retorno, essa pessoa aumenta o aporte de R$ 500 para R$ 700 e mantém os mesmos 8% ao ano. O patrimônio final iria para cerca de R$ 398 mil.

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Aporte mensal pode fazer mais diferença no patrimônio do que alguns pontos percentuais a mais de retorno Shutterstock

A conta é ilustrativa e não considera impostos, inflação ou custos, mas mostra algo importante: na fase de acumulação, aumentar a capacidade de poupar pode produzir efeito maior do que perseguir pequenas diferenças de rentabilidade.


É aqui que muita gente inverte a ordem das prioridades. Procura primeiro o melhor investimento e só depois pensa em orçamento, renda e disciplina.

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Como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos

O patrimônio começa antes da aplicação financeira. Começa no trabalho que gera renda, na capacidade de gastar menos do que se ganha, em evitar dívidas caras e em transformar parte dessa diferença em investimento com regularidade. Depois é que acontece a escolha dos ativos, a diversificação, o risco e a rentabilidade.


Isso não significa aceitar qualquer investimento nem ignorar taxas. Uma diferença de retorno repetida por anos faz diferença. O problema é imaginar que a rentabilidade compensa aportes pequenos, interrupções frequentes ou decisões financeiras ruins.


Para quem está começando, existe outra vantagem da disciplina: ela está mais sob nosso controle. Ninguém controla o mercado no próximo ano. Mas é possível trabalhar para aumentar a renda, organizar o orçamento e elevar gradualmente o valor investido.


No longo prazo, patrimônio raramente nasce de uma decisão extraordinária. Ele costuma ser consequência de muitas decisões razoáveis repetidas por tempo suficiente.


Antes de perguntar qual investimento rende mais, talvez valha a pena fazer uma pergunta mais simples: quanto da sua renda você consegue transformar em patrimônio todos os meses?

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Vicente Duarte

Vicente Duarte Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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