Você sabe o que é Growth Investing?

Empresas de tecnologia, saúde, energia limpa, inteligência artificial e plataformas digitais costumam aparecer nesse tipo de análise. Muitas vezes, elas reinvestem quase tudo o que ganham para crescer mais rápido, abrir novos mercados, desenvolver produtos ou conquistar clientes. Por isso, nem sempre distribuem dividendos ou apresentam lucros altos no presente.





A Morningstar, referência em análise de investimentos, classifica empresas growth como aquelas com expectativa de crescer mais rapidamente do que outras companhias do mesmo porte. Mas isso não significa que qualquer empresa “moderna” ou “da moda” seja um bom investimento. Crescimento precisa aparecer em números: aumento de vendas, melhora de margens, ganho de mercado e capacidade de transformar inovação em resultado.





Esse é o ponto crítico. Growth Investing não é comprar uma boa história. É avaliar se a promessa de crescimento tem base real. Uma empresa pode falar de tecnologia, disrupção e futuro, mas continuar queimando caixa, acumulando prejuízos e dependendo de capital novo para sobreviver. Neste caso, o investidor pode estar pagando caro por uma expectativa frágil.





A Research Affiliates, casa de pesquisa especializada em estratégias de investimento, chama atenção para esse risco ao diferenciar crescimento real de simples glamour de mercado. Em períodos de euforia, investidores tendem a comprar empresas que já subiram muito, acreditando que continuarão subindo. O problema é que preço alto demais reduz a margem de segurança e aumenta o risco de frustração.





Um exemplo simples ajuda: imagine uma padaria de bairro que fatura R$ 50 mil por mês e cresce de forma constante, abrindo novas unidades com lucro. Agora imagine outra empresa que promete virar uma grande rede nacional, mas ainda não provou que consegue vender com margem positiva. As duas podem crescer, mas o risco é muito diferente.