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Desenvolvimento

Espírito Santo aposta em inovação para reduzir dependência de commodities

Com base fiscal sólida, Estado investe em startups, atrai empresas e tenta diversificar a economia

Públicado em 

07 abr 2026 às 08:29
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Por décadas, o Espírito Santo construiu sua economia apoiada em setores tradicionais como minério de ferro, aço, celulose e café. Essa base continua relevante, mas há um movimento claro em curso: usar a solidez fiscal do Estado para financiar uma transição gradual rumo a uma economia mais diversificada, com maior peso de tecnologia e serviços.
O ponto de partida dessa estratégia é incomum no Brasil. O Espírito Santo ocupa, há dois anos consecutivos, a liderança nacional em solidez fiscal, segundo dados da Secretaria da Fazenda. Na prática, isso significa contas equilibradas, baixo endividamento e capacidade de investimento consistente. Em 2025, por exemplo, cerca de 20% da receita estadual foi destinada a investimentos públicos, um patamar raro no país.
Ambientes como hubs de inovação refletem a estratégia do Espírito Santo de estimular a renovação tecnológica e diversificar a economia Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Essa condição cria espaço para políticas mais ousadas. O programa Invest-ES, por exemplo, atua como um dos pilares para atração e expansão de empresas, oferecendo incentivos fiscais e menos burocracia. A lógica é simples: reduzir custo e risco para quem produz no Estado. Mas o impacto real vai além da indústria tradicional. O objetivo é estimular a renovação tecnológica e a diversificação produtiva.
Ainda assim, a transformação não é automática. Estudos do próprio Bandes indicam que a pauta exportadora capixaba segue concentrada em produtos de baixo valor agregado. Ou seja, o Estado ainda é, majoritariamente, um exportador de commodities. A diferença é que, agora, há uma estratégia estruturada para mudar esse quadro.
Um dos principais vetores dessa mudança é o Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses). Criado com recursos públicos, o fundo já direcionou dezenas de milhões de reais para startups locais e empresas em expansão. Mas não se trata apenas de aporte financeiro: os projetos recebem suporte de gestão e aceleração, aumentando as chances de crescimento.
Esse capital começa a gerar casos concretos. Startups capixabas já captaram rodadas relevantes e ampliaram atuação nacional, enquanto empresas de fora passaram a olhar o Estado como base operacional. Um exemplo é a instalação de operações no hub Base27, em Vitória, que conecta empresas, universidades e empreendedores. O espaço funciona como um “ponto de encontro” da inovação, aproximando quem tem demanda de quem desenvolve soluções.
No dia a dia, essa transformação ainda é pouco visível para a maior parte da população, que continua inserida em uma economia tradicional. Mas, nos bastidores, o Estado começa a construir as bases de um novo ciclo.
A estratégia é clara: usar a riqueza gerada hoje por setores consolidados para financiar o crescimento de novas indústrias. Se vai funcionar, ainda é cedo para afirmar. Mas, em um país marcado por instabilidade fiscal e políticas de curto prazo, o Espírito Santo chama atenção por tentar fazer o que poucos conseguiram: planejar o futuro sem perder o controle do presente.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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