Corrida de rua no ES: como a fotografia esportiva conquistou os atletas amadores

Se você frequenta as orlas da Grande Vitória, fatalmente já cruzou o caminho de corredores de rua. Eles estão por toda parte. O crescimento do esporte no Espírito Santo e em todo o Brasil foi tão grande que causou impactos nos mais diferentes mercados. Um deles, o fotográfico. A cada passada, um clique.





O fotógrafo Weverton Almeida, de 44 anos, exerce a profissão há mais de 20 anos. Porém, há apenas quatro anos, passou a registrar fotografias esportivas. “O que me motivou a ir para essa área foi porque comecei a praticar esporte também. Eu vi que as pessoas se sentem mais felizes praticando esporte e você tem um resultado melhor.”