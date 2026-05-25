Polícia identifica 4 autores de chacina de família em Flexal II, Cariacica

A Polícia Civil já identificou os quatro atiradores que promoveram uma chacina no bairro Flexal II, em Cariacica, no último sábado (23), resultando na morte de quatro pessoas — três delas da mesma família: um homem, o filho, o genro e um amigo próximo. A informação foi confirmada pelo delegado Luiz Gustavo Ximenes, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).





“A princípio, dois indivíduos fizeram levantamento na parte da manhã, para ver se as vítimas realmente estavam no local, e posteriormente quatro indivíduos portando arma de fogo chegaram ao local e efetuaram os disparos”, revelou o delegado.





Até o momento, duas pessoas foram presas durante as operações policiais: Caio Mota, de 28 anos, é apontado como um dos atiradores e foi autuado em flagrante por quatro homicídios duplamente qualificados e uma tentativa de homicídio duplamente qualificada. Já Daniel Inácio Schnidel Bernardo, de 31 anos, foi autuado por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, ele não teria participação direta na chacina.