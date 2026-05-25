Por que a IA deve redefinir a manutenção industrial nos próximos anos

Em 25 de maio, o Brasil celebra o Dia da Indústria em meio à crescente pressão por produtividade e controle de custos. A transformação digital avança, mas grande parte das operações industriais ainda mantém uma manutenção reativa, cara e opaca. Isso não é uma impressão. É dado.

Segundo a Abraman (Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos), os custos de manutenção representam cerca de 5% do faturamento bruto das empresas. Em uma receita anual de R$ 1 bi, isso equivale a R$ 50 milhões comprometidos. Dependendo do grau de mecanização, essas despesas podem chegar a até 50% dos custos totais.





O problema, porém, não está apenas no volume do gasto, mas em onde ele se perde. Existe um indicador pouco discutido fora da área técnica que expõe a ineficiência: o Wrench Time, ou Fator de Produtividade da Manutenção. Ele mede quanto do tempo o técnico efetivamente dedica à execução direta, excluindo deslocamentos, espera por materiais, reuniões, preenchimento de relatórios e liberações operacionais. No Brasil, esse índice varia entre 25% e 35% do tempo disponível.